Honda Việt Nam đồng hành cùng Bộ GD&ĐT tổ chức chuỗi tọa đàm

Tọa đàm diễn ra vào ngày 10/2 tại Phú Thọ, nhằm từng bước hoàn thiện bộ tài liệu tiêu chuẩn phục vụ công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong nhà trường.

Với mục tiêu chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050, Honda Việt Nam chú trọng xây dựng văn hóa ATGT cho thế hệ trẻ thông qua chương trình giáo dục bài bản, phù hợp với từng độ tuổi.

PGS. TS. Trịnh Hoài Thu - Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ GD&ĐT - phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Trong năm học 2025-2026, Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi tọa đàm “Nghiên cứu, dự thảo nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT trong các cơ sở giáo dục phổ thông”. Chương trình nhằm triển khai nội dung giáo dục ATGT phù hợp với Nghị định 151.

Chuỗi tọa đàm có sự tham gia của đội ngũ chuyên viên phụ trách nội dung giáo dục ATGT, giáo viên và cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên cả nước, cùng đại diện Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ GD&ĐT.

Dựa trên Nghị định 151, nội dung giáo dục được xây dựng theo từng nhóm học sinh. Cụ thể, đối với bậc tiểu học, chương trình tập trung giúp học sinh nhận biết hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn và biển báo thường gặp, giúp các em hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.

TS Đỗ Anh Dũng, Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ GD&ĐT - chia sẻ tại tọa đàm.

Đối với bậc THCS, chương trình giúp học sinh nâng cao nhận thức và kỹ năng chấp hành báo hiệu đường bộ; kỹ năng lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn và sử dụng đúng cách; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe đạp, xe đạp điện an toàn…

Đối với học sinh THPT và tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình nhằm tăng cường đào tạo kiến thức về quy tắc giao thông đường bộ, tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới; kỹ năng dự đoán, phòng tránh nguy hiểm; hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn, phù hợp với điều kiện tham gia giao thông thực tế…

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện các địa phương chia sẻ thực trạng trật tự ATGT trên địa bàn và kinh nghiệm triển khai giáo dục trong nhà trường thời gian qua. Ngoài ra, các chuyên gia cũng thảo luận với đại diện Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ GD&ĐT về yêu cầu cần đạt theo từng cấp học.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề xuất bổ sung nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp, làm cơ sở hoàn thiện việc xây dựng chương trình giáo dục tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật đối với cấp tiểu học và THCS, đồng thời nghiên cứu và định hướng phát triển nội dung này như một học phần giáo dục kiến thức pháp luật trong cấp THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thành công từ việc triển khai chuỗi tọa đàm, cùng ý kiến đóng góp của đại biểu, đã tạo tiền đề để Bộ GD&ĐT từng bước hoàn thiện bộ tài liệu tiêu chuẩn. Nội dung này sẽ làm cơ sở triển khai hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ trong cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Ý kiến đóng góp từ các đại biểu sẽ tạo tiền đề để Bộ GD&ĐT dần hoàn thiện nội dung cho bộ tài liệu tiêu chuẩn về ATGT trong cơ sở giáo dục.

Thời gian qua, Honda Việt Nam triển khai nhiều chương trình giáo dục ATGT cho học sinh theo từng cấp học. Đặc biệt, trong chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo ATGT cho học sinh lớp 1, công ty đã tặng hơn 12 triệu mũ. Song song đó, chương trình cũng lan tỏa thông điệp tới phụ huynh: “Vì sự an toàn của bản thân và tương lai các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi”.

Bên cạnh đó, Honda Việt Nam phối hợp cùng CSGT tổ chức 35 chương trình đào tạo kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho gần 10.000 học sinh THPT, đồng thời trao tặng 408 xe gắn máy điện Honda ICON e: trong năm 2026.

Qua nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, việc Honda Việt Nam đồng hành với Bộ GD&ĐT trong xây dựng tài liệu giáo dục ATGT trong trường học đã khẳng định cam kết lâu dài cùng Chính phủ hướng tới xây dựng xã hội giao thông an toàn cho thế hệ trẻ Việt Nam.