Có cần lo ngại hỏng động cơ vì bài test 'đạp thốc ga' khi đăng kiểm?

Những ngày gần đây, câu chuyện về hình thức kiểm định khí thải mới tạo làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Vậy quy định mới này là gì, hình thức kiểm định này ảnh hưởng thế nào đến các mẫu xe?

Đạp ga thốc ga đến 4.000 vòng/phút cho mọi xe?

Theo ghi nhận của phóng viên, các cơ quan đăng kiểm đã bắt đầu áp dụng quy trình kiểm tra khí thải theo phương pháp gia tốc tự do từ đầu tháng 3, đa số áp dụng với xe máy dầu (diesel). Trước bài kiểm tra, chủ xe được yêu cầu ký một văn bản miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra các rủi ro kỹ thuật.

Tại khu vực kiểm định, nhân viên trạm sẽ đạp chân ga đến mức sâu nhất, để vòng tua máy (hay gọi là tốc độ quay của động cơ) đạt đến tốc độ hạn chế theo công bố của nhà sản xuất.

Trong trường hợp không có dữ liệu về tốc độ hạn chế của hãng xe, người kiểm tra cần đạp ga đến mức tối thiểu 2/3 số vòng quay ứng với công suất cực đại theo quy định của nhà sản xuất trước khi nhả ga.

Điều này đồng nghĩa với việc không phải xe nào cũng cần đạp hết ga đến mốc 4.000 vòng/phút như thông tin trên mạng xã hội. Mốc vòng tua cao có thể được áp dụng với các mẫu xe không có dữ liệu về tốc độ hạn chế của nhà sản xuất.

Thông thường, các mẫu xe trên thị trường được giới hạn vòng tua máy ở mức khoảng 4.000 vòng/phút. Trong trường hợp xe có giới hạn vòng tua thấp hơn 4.000 vòng/phút hoặc đã được tinh chỉnh theo cập nhật từ hãng, chủ xe có thể chủ động cung cấp các hồ sơ, thông tin dữ kiện cho nhân viên kiểm định.

Liệu có hư hỏng động cơ?

Theo nhiều ý kiến trên mạng xã hội, việc đạp thốc ga tại chỗ trong thời gian ngắn khiến chủ xe lo lắng mang đến rủi ro hư hỏng động cơ, đặc biệt với các mẫu xe thế hệ cũ.

Tuy nhiên thực tế phương pháp kiểm định này được thiết kế nhằm kiểm tra giới hạn của xe, đảm bảo phương tiện có thể hoạt động ổn định ở vòng tua đó.

Trong trường hợp thông thường, việc đạp hết ga tại chỗ lên mức vòng tua giới hạn không ảnh hưởng quá tiêu cực đến xe. Tỷ lệ hư hỏng do phương pháp thử gia tốc tự do (free acceleration) thường rất thấp nếu xe được bảo dưỡng đúng cách.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội từ anh Lê Thượng Tiến - chủ garage Auto's Only tại TP.HCM, việc đạp hết ga sẽ thể hiện được khả năng hoạt động của các linh kiện quan trọng bên trong xe như piston hay tay biên, hệ thống trục,...

Nhiều mẫu xe không gặp sự cố khi di chuyển thông thường. Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, cần đạp đến giới hạn của chân ga, chiếc xe sẽ xuất hiện tình trạng nhả khói đen, hư hỏng động cơ có thể xuất hiện, rủi ro về nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Đó cũng là lý do khiến cơ quan đăng kiểm tiến hành thử nghiệm ở vòng tua máy cao. Trong khi đó trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc thử nghiệm là không cần thiết và có thể gây hư hỏng cho xe, trong khi điều kiện di chuyển trên đường phần lớn là ở vòng tua thấp hay trung bình.

Nếu các hỏng hóc xảy ra trong quá trình cơ quan đăng kiểm thử nghiệm ở vòng tua cao, đồng nghĩa với chiếc xe không vượt qua đăng kiểm và chủ xe cần tự khắc phục những hư hỏng trước khi mang xe trở lại cơ quan đăng kiểm. Đây cũng là cách để những chiếc xe lăn bánh trên đường đạt tiêu chuẩn chất lượng cao hơn.

Đương nhiên để xe có thể không xảy ra sự cố ở vòng tua cao, động cơ xe cần được làm nóng và đạt đến mức nhiệt ổn định để toàn bộ máy có thể hoạt động tối ưu.

