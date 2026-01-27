Hai thay đổi quan trọng trong quy trình đăng kiểm ô tô áp dụng từ năm 2026

(VTC News) -

Thông tư số 71/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung một số quy định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đăng kiểm ô tô.

Đáng chú ý nhất chính là việc mở rộng hình thức công nhận giấy tờ đăng ký xe hợp lệ. Cụ thể, bên cạnh các loại bản chính hay bản sao chứng thực như trước đây, chủ xe hiện có thể sử dụng thông tin đăng ký xe đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để thực hiện kiểm định.

Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu trực tiếp giữa cơ quan đăng ký và các trung tâm đăng kiểm giúp người dân không còn lo lắng về việc thất lạc hay hư hỏng giấy tờ gốc khi làm thủ tục.

Từ năm 2026, thủ tục đăng kiểm ô tô cho phép sử dụng giấy tờ tích hợp trên VNeID.

Bên cạnh việc số hóa giấy tờ, thời gian chờ đợi để hoàn tất quy trình cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cũng được rút ngắn đáng kể. Thay vì phải mất một ngày làm việc như quy định cũ, thời gian xử lý hồ sơ đối với hầu hết các loại phương tiện kiểm định lần đầu hoặc định kỳ hiện chỉ còn tối đa 4 giờ làm việc.

Ngay cả trong trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do bị sai lệch thông tin hoặc hư hại, các cơ sở đăng kiểm cũng có trách nhiệm hoàn thành trong khung thời gian tương tự kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quy định này giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các trạm đăng kiểm và giảm thiểu chi phí thời gian cho các đơn vị vận tải cũng như cá nhân chủ xe.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng lưu ý trong các tình huống bất khả kháng liên quan đến sự cố hệ thống hoặc dữ liệu chưa kịp đồng bộ, chủ xe vẫn cần chuẩn bị sẵn bản giấy hoặc giấy hẹn đăng ký xe để thay thế.

Với những phương tiện mới chỉ có giấy hẹn cấp đăng ký, trung tâm đăng kiểm sẽ thực hiện cấp tem kiểm định và cấp giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định. Sau khi chủ xe hoàn tất thủ tục đăng ký và xuất trình đầy đủ giấy tờ, cơ quan đăng kiểm sẽ trả kết quả cuối cùng trong vòng 4 giờ làm việc.

Những điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp với lộ trình chuyển đổi số toàn diện trong quản lý giao thông, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân.