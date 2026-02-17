Du học sinh Việt khắp thế giới đón Tết cổ truyền: Giữ nếp xuân giữa muôn phương

(VTC News) -

Không có pháo hoa rực rỡ, không mai vàng trước hiên nhà nhưng trong các căn hộ nhỏ, ký túc xá hay hội trường đại sứ quán, Tết cổ truyền Việt Nam vẫn được du học sinh gìn giữ bằng sự sẻ chia và tinh thần cộng đồng. Phong vị Tết hiện diện trong tinh thần gắn kết của cộng đồng người Việt trẻ khắp thế giới.

Tự tạo Tết cho mình ở Boston

Nguyễn Thanh Tùng, đang theo học Thạc sỹ tại Đại học Harvard (Mỹ), cho biết năm nay anh đón Tết cùng bốn người bạn Việt Nam cũng đang học cao học tại trường.

“Chúng mình nấu cả mâm cỗ với bánh chưng, nộm, chả giò, đủ hết rồi rót rượu, chơi nhạc và cắm hoa lên tai lấy hên đầu năm”, Tùng kể.

Nguyễn Thanh Tùng (áo hồng, bên phải) đón Tết ở Mỹ cùng 4 người bạn. (Ảnh: NVCC)

Theo anh, Tết ở đây không có pháo, không có mai vàng nhưng lại có điều quan trọng nhất là tinh thần đoàn viên.

“Đi xa thì mình tự tạo Tết cho mình. Tết ở đây là ngồi quanh một bàn ăn đủ đầy với những người mình gọi là gia đình nhỏ, cùng nấu, cùng ăn, cùng kể về một năm đã qua và cùng mơ về những gì phía trước. Không có gì to tát, chỉ là những người trẻ ăn Tết giữa trời Boston, bụng thì no mà lòng thì ấm”, chàng trai Việt tại Harvard tâm sự.

Ấm áp nơi mái trường Phúc Kiến

Tại Trung Quốc, Nguyễn Huyền Trang, hiện theo học cao học ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Hạ Môn, cho biết cô và các bạn đã có cái Tết đáng nhớ dù không thể trở về Việt Nam.

“Nhà trường tổ chức tiệc tất niên với không khí vui vẻ, ấm cúng. Những món ăn truyền thống của tỉnh Phúc Kiến, những lời chúc đầu năm và các phần quà nhỏ khiến chúng mình cảm thấy gần gũi, thân thương”, Trang chia sẻ.

Huyền Trang cùng các bạn đón Tết tại Đại học Hạ Môn, Trung Quốc.

Xa nhà nhưng không cảm thấy cô đơn, Trang chia sẻ: “Bên cạnh luôn có bạn bè và thầy cô cùng sẻ chia. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã tạo nên một cái Tết thật ý nghĩa và khó quên”.

Tất niên giữa thành phố nhỏ Limerick

Tại Limerick (Ireland), nơi không đông sinh viên Việt như Thủ đô Dublin, cộng đồng du học sinh năm nay vẫn nỗ lực tạo không khí xuân.

Đồng Phương Linh, cô gái Việt học Thạc sỹ Giáo dục tại Đại học Limerick, cho biết dù phải đi học trong dịp Tết Bính Ngọ, cô và các bạn vẫn tổ chức tất niên, nấu món truyền thống và mời cả bạn bè quốc tế cùng tham gia.

Đồng Phương Linh (áo dài trắng, bên phải).

Các du học sinh cùng thưởng thức món ăn Việt tại Ireland.

“Chúng em làm nem, nấu các món ăn Việt và giới thiệu ý nghĩa Tết cho bạn bè. Dù xa nhà nhưng cảm giác rất vui vì được cùng nhau tái hiện không khí xuân Việt giữa một thành phố nhỏ Ireland”, Linh chia sẻ.

Gói gần 100 bánh chưng ở Singapore

Tại Singapore, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức sự kiện “Xuân xao xuyến” tại Đại sứ quán Việt Nam, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và cả bạn bè quốc tế tham dự.

Nguyễn Xuân Mai, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore (VNYA) cho biết, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là lần thứ 5 hội duy trì hoạt động Tết cổ truyền tại đảo quốc này. Điểm nhấn là hoạt động gói và nấu gần 100 chiếc bánh chưng ngay trong khuôn viên đại sứ quán.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Các nữ du học sinh xúng xính áo dài.

Các trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi.

Phở Việt là món quà Tết ý nghĩa cho du học sinh và bạn bè quốc tế đến tham dự "Xuân xao xuyến".

"Khâu chuẩn bị khá phức tạp nhưng chúng em nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng người Việt và các nhà hàng Việt Nam tại Singapore. Điều đó khiến em cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết mỗi dịp Tết đến xuân về”, Xuân Mai chia sẻ.

Tại sự kiện này, nhiều bạn trẻ quốc tế cũng diện áo dài, tham gia trò chơi dân gian và thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam. Theo ban tổ chức, mục tiêu của chương trình không chỉ là giúp du học sinh vơi nỗi nhớ nhà mà còn lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

"Hương Tết" lan tỏa ỏ Nga

Anh Lý Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Tyumen (Nga) cho biết mỗi dịp năm mới, hội đều tổ chức liên hoan nhỏ để gặp gỡ, tổng kết hoạt động và chúc Tết.

“Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với các câu lạc bộ và trường đại học tổ chức sự kiện Tết âm nhằm đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời tạo sân chơi ý nghĩa cho sinh viên”, Thanh cho biết.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Tyumen tổ chức cuộc thi "Hương Tết".

Đồng thời, hội tổ chức cuộc thi "Hương Tết" cùng Tyumen để các bạn trẻ Việt kể câu chuyện Tết của chính mình, lan toả văn hoá truyền thống và kết nối cộng đồng qua các tác phẩm viết gửi dự thi.

“Chính những khoảnh khắc cảm xúc bồi hồi nhớ mong khiến Tết nơi xứ người cũng trở nên gần gũi và đáng nhớ”, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Tyumen, Nga khẳng định.