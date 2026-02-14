Sinh viên quốc tế lần đầu mặc áo dài Nhật Bình, gói bánh chưng đón Tết Việt

Năm nay có hơn 100 học viên ở lại thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ Tết. Cùng ở lại ký túc xá còn có một số sinh viên Cuba đang theo học tại học viện. Nhằm động viên tinh thần học viên hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên nước ngoài hiểu rõ hơn về Tết cổ truyền của Việt Nam, Phòng Quản lý học viên đã tổ chức chương trình với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa.