Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng sáng 27 Tết

Anh Trần Minh Hoàng (quê ở Nam Định) cho biết, năm nay anh quyết định chạy xe máy về quê thay vì mua vé xe khách như mọi năm. “Tôi nghĩ đi xe máy sẽ linh hoạt hơn, không phải chờ đợi. Nhưng ra đến vành đai đã thấy xe xếp hàng dài. Đi gần một tiếng mà vẫn chưa ra khỏi thành phố”, anh Hoàng nói.