Nhiều người ra bến từ sớm, ngủ gật chờ xe về quê đón Tết

Chiều 13/2 (26 tháng Chạp), ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, nhiều người bắt đầu rời Hà Nội để về quê. Từ đầu giờ chiều, tại các bến xe lớn, không khí đã trở nên nhộn nhịp khi dòng người tay xách nách mang đổ về tìm chuyến xe sớm nhất.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách đi các tuyến liên tỉnh tăng nhanh so với những ngày trước đó. Khu vực sảnh chờ và các quầy bán vé đông dần theo từng giờ.
Nhiều người mang theo túi quà, vali cỡ lớn, lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài.
Lê Minh Ngân (sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) có mặt tại bến xe từ đầu giờ chiều để về Phú Thọ. Ngân cho biết vừa kết thúc ca làm thêm buổi sáng, cô tranh thủ về phòng trọ thu dọn hành lý rồi ra bến ngay. “Em sợ để muộn sẽ đông, khó mua vé. Về sớm được chút nào hay chút đó, còn kịp ăn bữa cơm tối với gia đình”, Ngân nói.
Không chỉ sinh viên, nhiều lao động cũng chọn cách ra bến sớm hơn giờ xuất phát từ một đến hai tiếng. Anh Trần Minh Vũ (quê Yên Bái), cho biết chuyến xe của anh dự kiến rời bến lúc 17h nhưng từ khoảng 14h anh đã có mặt. “Cuối năm ai cũng về quê nên tôi sợ hết chỗ. Đến sớm chờ đợi còn hơn sát giờ mới ra mà không có vé”, anh chia sẻ.
Càng về cuối giờ chiều, khu vực chờ xe tại bến Mỹ Đình càng đông. Một số hành khách mệt mỏi sau nhiều giờ di chuyển và chờ đợi.
Nhiều người tranh thủ ngồi tựa lưng vào hành lý, chợp mắt ngay tại ghế chờ.
Em nhỏ ngủ trên tay bố mẹ trong lúc đợi xe vào vị trí đón khách.
Theo dự báo của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong những ngày cao điểm phục vụ Tết, bến xe Mỹ Đình có thể đón khoảng 17.000 lượt khách mỗi ngày, tăng hơn 350% so với ngày thường. Số lượt xe hoạt động dự kiến trên 950 lượt/ngày, tập trung ở các tuyến đi Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh và một số địa phương khác.
Tại bến xe Giáp Bát, từ đầu giờ chiều, hành khách liên tục đổ về khu vực sảnh chờ và các cổng lên xe.
Nhiều người mang theo hành lý cồng kềnh, vội vã tìm đúng tuyến, đúng giờ để kịp rời Hà Nội trong ngày làm việc cuối cùng của năm.
Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, các bến đã xây dựng phương án tăng cường phương tiện, bổ sung xe dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông khu vực cổng bến, hạn chế ùn tắc trong giờ cao điểm.