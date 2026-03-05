Mỹ oanh tạc căn cứ quân sự Imam Ali của Iran

(VTC News) -

Mỹ ném bom căn cứ quân sự Imam Ali của Iran. (Video: RT)

Trong bài viết đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X ngày 5/3, hãng tin RT đưa tin Mỹ thực hiện cuộc tấn công chính xác với quy mô lớn nhằm vào căn cứ quân sự Imam Ali của Iran. Video do RT đăng tải cho thấy nhiều cột khói bốc lên, bao phủ khu vực lớn.

Tuy nhiên, thiệt hại do cuộc tấn công của Mỹ gây ra vẫn chưa được cập nhật.

Trong khi đó, các vụ nổ được ghi nhận vào sáng nay tiếp tục làm rung chuyển Tehran, khiến nhiều người dân không biết nên rời đi hay ở lại. Theo hãng thông tấn bán chính thức nhà nước Iran Tasnim, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy ở thủ đô Tehran vào sáng 5/3.

“Các vụ đánh bom xảy ra ở khắp mọi nơi - bắc, nam, đông, tây. Dường như chúng đang nhắm vào bất cứ thứ gì và mọi thứ", một cư dân nói với CNN.

Người đàn ông này cùng vợ đã chạy trốn khỏi Tehran và anh ta mô tả sự bất ổn khi sống trong tình trạng bị tấn công liên tục. “Bạn không bao giờ biết mục tiêu là gì hoặc ai", người này nói.

Theo hãng tin HRANA có trụ sở tại Mỹ, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu có ít nhất 1.114 thường dân ở Iran đã thiệt mạng. Trong đó, có 183 trẻ em, hầu hết đều dưới 10 tuổi. Đơn vị này vẫn đang nỗ lực xác minh hơn 900 trường hợp tử vong được báo cáo.

Một số vụ tấn công mới nhất trong ngày qua được cho là nhắm vào địa điểm dân sự được bảo vệ bởi luật nhân đạo quốc tế, bao gồm một trường trung học, một số cơ sở y tế và phòng khám.

Trong khi đó, hơn 17.500 công dân Mỹ đã trở về nước kể từ ngày 28/2 cho đến nay, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu Dylan Johnson cho biết. Ông Johnson cũng thông tin lực lượng đặc nhiệm của Bộ Ngoại giao hỗ trợ gần 6.500 người Mỹ về an ninh và đi lại, nhưng vẫn còn nhiều người khác ở Trung Đông, châu Âu và châu Á đang ở nước ngoài hoặc đang quá cảnh.