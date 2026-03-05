Đóng

Vạch trần thủ đoạn thu hàng trăm tỷ đồng của hệ thống Xôi Lạc TV

(VTC News) -

Theo cáo buộc, hệ thống Xôi Lạc TV đã chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Đăng Khoa - Minh Quang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới