+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vạch trần thủ đoạn thu hàng trăm tỷ đồng của hệ thống Xôi Lạc TV
(VTC News) -
Theo cáo buộc, hệ thống Xôi Lạc TV đã chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Đăng Khoa - Minh Quang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Giá vàng bạc biến động dữ dội: Cơ hội 'bắt đáy' hay rủi ro mới?
17:40 05/03/2026
VTC NEWS TV
Ông Trần Lưu Quang: TP.HCM không chỉ làm ra tiền, phải là nơi phát triển văn hóa
17:34 05/03/2026
Đời sống
Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán gần 30kg vàng
17:30 05/03/2026
Tin giá vàng
TP.HCM lên kế hoạch ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông
17:24 05/03/2026
Thị trường
Việt Nam lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông
17:14 05/03/2026
Thời sự quốc tế
Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào?
17:02 05/03/2026
Thị trường
Vạch trần thủ đoạn thu hàng trăm tỷ đồng của hệ thống Xôi Lạc TV
17:02 05/03/2026
VTC NEWS TV
Mỹ oanh tạc căn cứ quân sự Imam Ali của Iran
16:59 05/03/2026
Thời sự quốc tế
TP.HCM xử lý gần 600 trường hợp liên quan đến vi phạm TTATGT đường sắt
16:58 05/03/2026
Tin nóng
Hơn 12.000 công dân Việt Nam sinh sống tại Trung Đông 'cơ bản ổn định'
16:58 05/03/2026
Thời sự quốc tế
Thực hư thông tin ngoại binh SLNA sắp nhập quốc tịch Việt Nam
16:37 05/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Thông tin sai sự thật về lãnh đạo Hà Nội, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng
16:32 05/03/2026
Bản tin 113
Danh sách 93 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV
16:25 05/03/2026
Tin nóng
Có cần lo ngại hỏng động cơ vì bài test 'đạp thốc ga' khi đăng kiểm?
16:18 05/03/2026
Tư vấn
Mỹ sao chép công nghệ vũ khí Iran rồi đánh Tehran
16:15 05/03/2026
VTC NEWS TV
Apple ra mắt MacBook Air M5: Đột phá hiệu năng AI, gấp đôi dung lượng lưu trữ
16:10 05/03/2026
Sản phẩm
Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 nam mạng năm 2026
16:00 05/03/2026
Chuyện bốn phương
XSMB 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/3/2026
16:00 05/03/2026
Xổ số miền Bắc
Tăng công suất nhà máy thủy điện, điện than để bảo đảm an ninh năng lượng
15:56 05/03/2026
Đầu Tư
Galaxy S26 Series sẽ ‘cháy hàng’ nhờ công nghệ AI và camera đột phá?
15:56 05/03/2026
Sản phẩm
Soxter - khi Pickleball không đơn thuần là giải trí
15:43 05/03/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cận cảnh vị trí sắp xây trung tâm hành chính mới của TP.HCM
15:37 05/03/2026
Đầu Tư
Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM, hướng đến quy mô vốn 5.000 tỷ đồng
15:36 05/03/2026
Đầu Tư
XSMN 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/3/2026
15:30 05/03/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 5/3/2026 - XSQB 5/3
15:30 05/03/2026
Xổ số miền Trung
Toàn cảnh chuyên án đánh sập 'đế chế' bóng đá lậu, bắt giữ 'ông trùm' Xôi Lạc TV
15:30 05/03/2026
Bản tin 113
Truy nã một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips
15:26 05/03/2026
Bản tin 113
Hyundai tung ưu đãi lớn: Creta, Tucson hỗ trợ gần 60 triệu
15:20 05/03/2026
Xe
Không chiến kinh hoàng: F-35 Israel bắn hạ chiến đấu cơ Iran
15:14 05/03/2026
VTC NEWS TV
Lãnh đạo Thuế Quảng Ngãi thừa nhận việc xin tiền xã, phường 'là không phù hợp'
15:13 05/03/2026
Tin nhanh 24h