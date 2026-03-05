Galaxy S26 Series sẽ ‘cháy hàng’ nhờ công nghệ AI và camera đột phá?

(VTC News) -

Thay vì chỉ tập trung nâng cấp thông số phần cứng thuần túy, Samsung Galaxy S26 Series chọn cách tiếp cận thiết thực hơn bằng việc giải quyết trực tiếp những điểm nghẽn trong thói quen sử dụng hàng ngày.

Sự giao thoa giữa hệ thống nhiếp ảnh vượt rào cản vật lý và nền tảng trí tuệ nhân tạo tối ưu đã tạo nên một thiết bị toàn năng, tái định nghĩa cách người dùng ghi lại hình ảnh, xử lý công việc và bảo vệ không gian cá nhân.

Horizontal Lock định chuẩn lại khả năng quay video

Điểm nhấn tạo ra sự khác biệt lớn nhất và cũng là tính năng lan truyền mạnh mẽ nhất của S26 Series trên các nền tảng mạng xã hội chính là Khóa đường chân trời Horizontal Lock. Trong trải nghiệm thực tế, khả năng khóa đường chân trời mang lại cảm giác vô cùng kinh ngạc, đặc biệt hữu ích cho những người đam mê xê dịch và giới sáng tạo nội dung.

Thông thường, việc quay video khi đang di chuyển với tốc độ cao, chạy bộ xuống dốc hay đạp xe ở địa hình gồ ghề luôn đòi hỏi người quay phải có kỹ năng cầm máy vững hoặc bắt buộc gắn thêm thiết bị chống rung chuyên dụng vô cùng cồng kềnh. Giờ đây, người dùng chỉ cần kích hoạt tính năng này và thoải mái vận động.

Khung hình video duy trì trạng thái thăng bằng tuyệt đối ở mọi góc độ. Ngay cả khi người cầm máy cố tình vặn xoay thiết bị nhiều vòng trên tay, thuật toán phần mềm thông minh kết hợp cùng hệ thống chống rung quang học OIS thế hệ mới sẽ lập tức bù trừ góc lệch.

Các cảm biến con quay hồi chuyển tốc độ cao bên trong máy liên tục tính toán hàng ngàn lần mỗi giây để giữ cho đường chân trời trong video luôn thẳng tắp và song song với mặt đất.

Đoạn video thành phẩm mượt mà, chuyên nghiệp như được quay bằng các hệ thống thiết bị điện ảnh cao cấp gắn trên gimbal.

Sự nâng cấp phần cứng này kết hợp với thuật toán nội suy khung hình giúp người dùng tự do bắt trọn mọi khoảnh khắc hành động thể thao mà không bị vướng bận bởi phụ kiện bên ngoài, tiết kiệm tối đa thời gian thiết lập máy móc.

Privacy Display thiết lập hàng rào bảo mật không gian cá nhân

Nếu cụm camera hướng đến sự giải phóng hình thể, thì công nghệ Chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display) lại mang đến sự an tâm tuyệt đối về mặt tinh thần.

Đối với tập khách hàng doanh nhân và những người thường xuyên làm việc di động, đây được đánh giá là sự bổ sung giá trị và mang tính thực tiễn cao nhất trên các phiên bản cao cấp dòng Galaxy S26 Ultra năm nay.

Dùng S26 Ultra, cảm giác e ngại khi phải mở các tài liệu mật, kiểm tra thư điện tử công ty hay xem báo cáo tài chính ở những nơi công cộng như quán cà phê đông người hoặc trên các hàng ghế máy bay san sát đã hoàn toàn được loại bỏ.

Khi người dùng kích hoạt chế độ bảo mật này, tấm nền màn hình lập tức thay đổi cơ chế chiếu sáng và giới hạn góc nhìn vật lý của toàn bộ lớp hiển thị. Người dùng nhìn trực diện ở góc 90 độ vẫn tận hưởng trọn vẹn độ sắc nét, màu sắc rực rỡ và độ sáng tối ưu lên đến hàng ngàn nit.

Tuy nhiên, bất kỳ ai vô tình hoặc cố ý nhìn lén từ hai bên với góc nghiêng lớn hơn 30 độ sẽ chỉ thấy một bề mặt tối mờ, hoàn toàn không thể đọc được nội dung văn bản hay nhận diện hình ảnh.

Khả năng bảo mật thông tin bằng lớp rào chắn vật lý ngay trên màn hình biến chiếc điện thoại thành một không gian làm việc cá nhân khép kín và an toàn tối đa.

Trợ lý hậu kỳ Photo Assist trao quyền sáng tạo bằng AI

Trải nghiệm hình ảnh trên thiết bị không chỉ dừng lại ở thao tác bấm máy, mà được nối dài liền mạch qua khâu hậu kỳ thông minh nhờ bộ công cụ Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới - Photo Assist. Trí tuệ nhân tạo (AI) trên S26 Series đã thực sự chuyển từ vai trò nhận diện cảnh vật đơn thuần sang việc trực tiếp tham gia kiến tạo tác phẩm cùng người dùng.

Trải nghiệm ấn tượng nhất xảy ra khi người dùng cần xử lý các bức ảnh có rác bẩn, vật thể thừa hoặc người qua đường vô tình lọt vào khung hình. Thay vì phải chật vật cắt ghép trên các ứng dụng chỉnh sửa đồ họa với nhiều công cụ phức tạp, người dùng chỉ cần dùng ngón tay hoặc bút cảm ứng khoanh vùng chi tiết cần xóa bỏ.

Nightography thắp sáng màn đêm

Song song với các tính năng mới, camera mắt thần bóng đêm Nightography tiếp tục giữ vững vị thế cốt lõi của dòng máy, được tinh chỉnh sâu rộng để nâng cấp chất lượng hình ảnh lên một tiêu chuẩn khắt khe hơn.

Trải nghiệm chụp ảnh tại các buổi hòa nhạc với ánh sáng sân khấu thay đổi liên tục, hay những con phố đêm thiếu sáng đã chứng minh khả năng thu nhận ánh sáng xuất sắc của thế hệ cảm biến kích thước lớn.

Điểm tinh tế của S26 series là thuật toán máy ảnh không cố gắng đẩy mức phơi sáng của toàn bộ bức ảnh lên mức giả tạo, làm mất đi bầu không khí thực tế. Quá trình xử lý hình ảnh đa khung hình giúp thiết bị giữ lại độ sâu chân thực của màn đêm, trong khi vẫn làm rõ nét các chi tiết của chủ thể nằm ở vùng tối.

Hiện tượng nhiễu hạt được bộ vi xử lý hình ảnh chuyên dụng kiểm soát gắt gao, mang lại những bức ảnh trong trẻo đáng ngạc nhiên. Màu sắc của các biển hiệu dạ quang hoặc tông màu da người trong bóng tối được tái tạo cực kỳ sắc nét, độ tương phản cao, khắc phục hoàn toàn tình trạng bệt màu hay nhợt nhạt thường thấy trên các thiết bị di động khác.

Nền tảng phần cứng tối ưu cho kỷ nguyên đa nhiệm

Để vận hành mượt mà toàn bộ những tính năng đột phá trên, nhà sản xuất đã xây dựng cho thiết bị một nền tảng cấu hình mạnh mẽ. Dòng sản phẩm năm nay duy trì ba phiên bản gồm S26, S26 Plus và S26 Ultra, với các tinh chỉnh về mặt thiết kế khung máy bằng hợp kim nhôm và vật liệu siêu bền nhằm mang lại tuổi thọ sử dụng dài lâu.

Phần viền màn hình được thu gọn tối đa kết hợp cùng mặt kính cường lực thế hệ mới, mang lại không gian hiển thị tràn viền trọn vẹn và đẳng cấp.

Cốt lõi sức mạnh của S26 Series nằm ở bộ vi xử lý trung tâm thế hệ mới nhất, tích hợp bộ xử lý thần kinh NPU được thiết kế đặc thù để gánh vác các khối lượng tính toán khổng lồ từ AI trực tiếp trên thiết bị mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây.

Nhằm đảm bảo quá trình chỉnh sửa ảnh tạo sinh, quay video chống rung độ phân giải cao hay mở hàng loạt ứng dụng cùng lúc diễn ra tức thì, máy được trang bị bộ nhớ RAM dung lượng lớn, lên đến 16GB trên phiên bản Ultra cao cấp nhất.

Cùng với viên pin dung lượng lớn và công nghệ sạc siêu nhanh được rút ngắn thời gian nạp đầy, thiết bị duy trì mức hiệu năng đỉnh cao để đáp ứng cường độ làm việc liên tục xuyên suốt ngày dài.

Việc tích hợp hàng loạt công nghệ tiên phong mang tính định hình thị trường, song song với chiến lược định giá phủ đầu khôn ngoan khi giữ nguyên mức giá khởi điểm 1.300 USD (thị trường quốc tế) cho phiên bản Ultra dù sở hữu cấu hình vượt trội, đã tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Samsung.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị trải nghiệm thực tế xuất sắc và các đặc quyền ưu đãi đặt trước quy mô lớn chính là cơ sở vững chắc để giới chuyên môn dự báo dòng sản phẩm này sẽ thiết lập kỷ lục doanh số mới. Tình trạng khan hàng diện rộng có thể diễn ra ngay trong đợt mở bán đầu tiên do nhu cầu nâng cấp thiết bị của người dùng tăng vọt.