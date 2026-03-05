Hơn 12.000 công dân Việt Nam sinh sống tại Trung Đông 'cơ bản ổn định'

(VTC News) -

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 5/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tình hình của cộng đồng người Việt tại Trung Đông cơ bản ổn định và chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các diễn biến xung đột tại khu vực.

"Theo thông tin từ các cơ quan đại diện tại khu vực Trung Đông, hiện nay có khoảng 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực này. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại khu vực này là cơ bản ổn định và chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do các cuộc xung đột gây ra", người phát ngôn Phạm Thu Hằng tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng (Ảnh: Minh Quang)

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel cùng các quốc gia lân cận để theo dõi sát tình hình.

Theo đó, các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực đã duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng sở tại để sẵn sàng hỗ trợ công dân, bao gồm cả những trường hợp đi du lịch, quá cảnh hoặc các đoàn công tác bị hủy chuyến bay do việc đóng cửa không phận.

Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân Việt Nam tại khu vực tuân thủ các hướng dẫn an toàn của chính quyền sở tại, đồng thời đã cung cấp các đầu mối liên hệ khẩn cấp và chuẩn bị các phương án bảo hộ, sơ tán công dân khi cần thiết.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, công dân có thể liên hệ các đường dây nóng bảo hộ công dân hoạt động 24/7 của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực.