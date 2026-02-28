Bộ Ngoại giao: Công dân Việt Nam tại Iran, Israel vẫn an toàn

(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 28/2 cho biết Việt Nam quan ngại sâu sắc trước diễn biến xung đột leo thang phức tạp tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động làm gia tăng căng thẳng và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Theo Bộ Ngoại giao, tình hình hiện nay đe dọa nghiêm trọng tính mạng, an toàn của người dân cũng như hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Việt Nam đề nghị các bên “kiềm chế tối đa”, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan; đồng thời tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, theo dõi sát tình hình và chuẩn bị phương án cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho công dân và trụ sở cơ quan đại diện.

Theo thông tin mới nhất từ các đại sứ quán, công dân Việt Nam tại hai địa bàn hiện vẫn an toàn.

Về công tác bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran, Israel cũng như các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột vào thời điểm hiện nay nếu không thực sự cần thiết.

Đối với những người đang ở tại các địa bàn này, Bộ Ngoại giao đề nghị thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan đại diện Việt Nam, nghiêm túc tuân thủ quy định đi lại của chính quyền sở tại và các cảnh báo của Bộ Ngoại giao.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, công dân có thể liên hệ các đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự để được hướng dẫn, trợ giúp kịp thời.