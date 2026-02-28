Bắt kẻ tự ý vào nhà 'con nợ', làm hư hỏng tài sản

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Triều (43 tuổi, ngụ xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “Xâm phạm chỗ ở của người khác và Hủy hoại tài sản”.

Phạm Ngọc Triều tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền để kinh doanh nên vào tháng 7/2022, bà H.T.T.C. (47 tuổi, ngụ khu phố 1, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) đã vay của Triều số tiền 600 triệu đồng. Đến tháng 4/2023, bà C. tiếp tục vay của Triều số tiền 1,7 tỷ đồng.

Để được vay tiền, Triều yêu cầu bà C. chuyển nhượng thửa đất có diện tích 15.067,78m² tại khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là khu phố 4, An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho Triều.

Thửa đất Triều yêu cầu chuyển nhượng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên đất có một căn nhà cấp bốn. Việc chuyển nhượng được thực hiện dưới hình thức lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất kèm theo vi bằng và văn bản thỏa thuận. Trong lần vay này, bà C. đã đóng lãi được một tháng với số tiền 119 triệu đồng.

Đến tháng 11/2023, do không còn khả năng thanh toán tiền gốc và lãi, đồng thời lợi dụng bà C. đang điều trị bệnh tại Cần Thơ, Triều đã tự ý vào nhà bà C., tháo dỡ và làm hư hỏng một số tài sản.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.