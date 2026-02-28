Máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời Iran, người dân gấp rút sơ tán

(VTC News) -

Máy bay chiến đấu trên bầu trời Tehran. (Nguồn: @Vahid/X)

Mỹ và Israel chiều 28/2 (giờ Việt Nam) đã phát động các đợt tấn công Iran, đẩy Trung Đông vào vòng xoáy căng thẳng mới trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran rơi vào bế tắc.

Tổng thống Trump xác nhận trong video đăng tải trên Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran. Ông cho biết mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ cái mà ông mô tả là "mối đe dọa" do chính phủ Iran gây ra.

Một quan chức Iran tuyên bố Tehran đang chuẩn bị “đòn đáp trả mạnh mẽ”.

Người dân chạy tìm chỗ trú ẩn sau các vụ nổ ở Tehran. (Nguồn: Reuters)

Khói bốc lên từ trung tâm Tehran sau các cuộc không kích của Israel vào thủ đô. (Nguồn: @Vahid/X)

Người dân đứng nhìn khói bốc lên trên bầu trời sau vụ nổ ở Tehran. (Nguồn: AP)

Một cặp vợ chồng cùng hai con nhỏ vội vã chạy đến nơi trú ẩn sau khi còi báo động vang lên sau các cuộc không kích của Israel vào Iran, tại Haifa, miền bắc Israel. (Nguồn: AP)

Người dân trú ẩn trong hầm sau khi còi báo động vang lên cảnh báo tên lửa từ Iran, sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran, tại Tel Aviv, Israel. (Nguồn: AP)

Một phụ nữ trong hầm trú ẩn sau khi còi báo động vang lên. (Nguồn: AP)