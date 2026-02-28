Máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời Iran, người dân gấp rút sơ tán
(VTC News) -
Chiến đấu cơ xuất hiện trên bầu trời Tehran khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công nhằm vào Iran, người dân vội vã tìm nơi trú ẩn giữa nguy cơ xung đột leo thang.
Máy bay chiến đấu trên bầu trời Tehran. (Nguồn: @Vahid/X)
Mỹ và Israel chiều 28/2 (giờ Việt Nam) đã phát động các đợt tấn công Iran, đẩy Trung Đông vào vòng xoáy căng thẳng mới trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran rơi vào bế tắc.
Tổng thống Trump xác nhận trong video đăng tải trên Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran. Ông cho biết mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ cái mà ông mô tả là "mối đe dọa" do chính phủ Iran gây ra.
Một quan chức Iran tuyên bố Tehran đang chuẩn bị “đòn đáp trả mạnh mẽ”.