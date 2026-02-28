Israel tấn công phủ đầu Iran

(VTC News) -

Vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran. (Nguồn: RT)

Theo Sky News, rạng sáng 28/2 (giờ Anh), căng thẳng Trung Đông leo thang khi Israel xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran, gần khu vực đặt văn phòng của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận có một vụ nổ tại khu vực này, song chưa công bố nguyên nhân cụ thể.

Khói bốc lên ở Tehran ngày 28/2. (Ảnh: Nguồn AP)

Theo quan chức Iran, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei không có mặt tại Tehran khi các cuộc không kích diễn ra và đã được đưa đến nơi an toàn.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, chiến dịch được mô tả là một “đòn tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran. Thông tin được đưa ra ngay sau khi các nhân chứng tại Tehran cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn, theo hãng tin AP.

Ông Israel Katz - Bộ trưởng Quốc phòng Israel. (Ảnh: Nguồn AP)

Mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công chưa được xác định. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều động nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến tới khu vực, gia tăng sức ép buộc Iran đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo còi báo động đã vang lên trên toàn quốc. Cùng lúc đó, cảnh báo khẩn cấp cũng được gửi trực tiếp tới điện thoại di động của người dân, yêu cầu ở gần các khu vực trú ẩn an toàn.

IDF cho biết đây là “cảnh báo chủ động” nhằm chuẩn bị cho khả năng Iran phóng tên lửa về phía Israel. Quân đội nhấn mạnh người dân cần ở gần không gian được bảo vệ và tuân thủ hướng dẫn an ninh.

Sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, IDF cũng ban hành lệnh cấm các hoạt động giáo dục, tụ tập đông người và làm việc trên toàn quốc. Tuy nhiên, các lĩnh vực thiết yếu vẫn được miễn trừ để đảm bảo hoạt động cơ bản của xã hội.

Động thái này cho thấy chính quyền Israel đang đặt đất nước trong trạng thái sẵn sàng cao độ, đề phòng nguy cơ đáp trả từ phía Iran.

Hiện chưa rõ quy mô thiệt hại tại Tehran cũng như mục tiêu cụ thể của đòn tấn công. Phía Iran chưa đưa ra tuyên bố chính thức về phản ứng quân sự.

Quân đội Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.