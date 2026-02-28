Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 28/2/2026 - XSHCM 28/2

XSHCM 28/2. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 28/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 28/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 28/2/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 28/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận tiền thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ do đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ Ba sẽ do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ Tư sẽ do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Na mở thưởng.

- XSMN thứ Năm sẽ do đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu sẽ do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy sẽ do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

