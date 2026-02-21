Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 21/2/2026 - XSHCM 21/2

XSHCM 21/2. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 21/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 21/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 21/2 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 21/2/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 21/2/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 16/2/2026

XSHCM 16/2, kết quả xổ số TP.HCM ngày 16/2/2026.

- XSHCM 14/2/2026

XSHCM 14/2, kết quả xổ số TP.HCM ngày 14/2/2026.

- XSHCM 9/2/2026

XSHCM 9/2, kết quả xổ số TP.HCM ngày 9/2/2026.

- XSHCM 7/2/2026

XSHCM 7/2, kết quả xổ số TP.HCM ngày 7/2/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do 3 đài là Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do 3 đài là Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do 3 đài là Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do 4 đài là Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 21/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.