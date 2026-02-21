Xe khách vi phạm hàng loạt lỗi trên cao tốc bị phạt hơn 100 triệu đồng

Ngày 21/2, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong quá trình kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo, đơn vị đã phát hiện và xử lý một ô tô khách 36 chỗ vi phạm hàng loạt quy định.

Trước đó, lực lượng chức năng dừng kiểm tra ô tô khách biển số 78F-001.83. Qua kiểm tra, tài xế xuất trình giấy phép lái xe hạng D2, chỉ được điều khiển phương tiện đến 29 chỗ (không kể chỗ người lái), trong khi thực tế điều khiển xe 36 chỗ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đang tiến hành kiểm tra. Ảnh: CSGT

Ngoài ra, phương tiện thuộc diện kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái nhưng không hoạt động khi tham gia giao thông. Thiết bị giám sát hành trình của xe cũng không hoạt động theo quy định.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện 7 ngày để xử lý. Tổng mức xử phạt tất cả các hành vi vi phạm là 104,5 triệu đồng (đối với tài xế và chủ phương tiện).