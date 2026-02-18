Hơn 1.600 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong tối mùng 1 Tết

(VTC News) -

CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Lực lượng CSGT các địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h-23h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ).

Kết quả, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 38.090 lượt phương tiện (323 xe khách, 1.304 xe tải, 9.860 xe con, 25.735 xe máy, 868 xe thô sơ và phương tiện khác).

Cảnh sát phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 xe tải, 43 xe con, 1.542 xe máy, 60 xe thô sơ và phương tiện khác), gấp 2 lần so với ca trưa từ 10h - 14h.

Đồng thời, cơ quan chức năng xử lý một số hành vi khác liên quan như không có giấy phép lái xe 502 trường hợp; không có đăng ký xe 349 trường hợp; không có gương chiếu hậu 38 trường hợp; trong cơ thể có chất ma túy 1 trường hợp. Cơ quan chức năng tạm giữ 1.646 phương tiện; 191 giấy phép lái xe

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế.

Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn trong khung giờ phát lệnh từ 10h - 14h xảy ra 1 vụ, làm bị thương 2 người trên địa bàn TP Hải Phòng.

Trước đó, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện xuyên suốt trong dịp nghỉ Tết Bính Ngọ.

Đặc biệt trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách, với các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng của xe khách; vi phạm về tốc độ…

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này và rất mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách cho Cục CSGT (qua Fanpage; App VNeTraffic; số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT) để xác minh, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại sau Tết.