Ninh Bình đề xuất 3 cách bố trí cấp phó xã, 49 đơn vị dự kiến có 3 phó chủ tịch

Trước yêu cầu kiện toàn tổ chức chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình xây dựng 3 phương án về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, trình UBND tỉnh xem xét.

Theo báo cáo, việc đề xuất được thực hiện trên cơ sở các quy định mới của Trung ương về tổ chức bộ máy và số lượng cấp phó trong hệ thống chính trị, đồng thời bám sát thực tiễn quản lý tại địa phương.

Việc bố trí số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã tại Ninh Bình được đề xuất theo nhiều phương án, dựa trên quy mô dân số và vai trò của từng địa bàn.

Ở phương án thứ nhất, Sở Nội vụ đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch UBND đối với toàn bộ 32 phường và 24 xã được hình thành từ các thị trấn trước đây, trong khi 73 xã còn lại giữ mức 2 phó chủ tịch.

Phương án thứ hai mở rộng phạm vi khi bổ sung 8 xã có quy mô dân số từ 40.000 người trở lên vào nhóm được bố trí 3 phó chủ tịch UBND, bên cạnh 56 đơn vị như phương án 1.

Phương án thứ ba thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dựa vào loại hình đơn vị hành chính, mà kết hợp nhiều tiêu chí để phân loại. Cụ thể, các địa bàn được đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch UBND gồm: Các đơn vị là trung tâm của tỉnh cũ, trung tâm cấp huyện trước đây và các xã, phường có quy mô dân số từ 35.000 người trở lên.

Theo Sở Nội vụ, phương án thứ ba được đề xuất lựa chọn do đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, đặc biệt đối với những địa bàn có khối lượng công việc lớn, tốc độ đô thị hóa cao hoặc giữ vai trò trung tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Phương án này xác định 3 nhóm đơn vị hành chính được bố trí 3 phó chủ tịch UBND, gồm: Nhóm trung tâm cấp tỉnh (3 đơn vị), gồm các phường Nam Định, Hoa Lư, Phủ Lý; nhóm trung tâm cấp huyện trước đây (19 đơn vị), gồm một số địa bàn như Duy Tiên, Kim Bảng, Tam Điệp cùng các xã giữ vai trò trung tâm hành chính tại các huyện cũ; nhóm có quy mô dân số từ 35.000 người trở lên (27 đơn vị), trong đó có 7 phường như Trường Thi, Nam Hoa Lư, Phù Vân, Mỹ Lộc… và 20 xã đông dân như Hải Hưng, Xuân Hưng, Giao Hòa, Yên Cường…

Theo phương án này, tổng cộng 49 đơn vị hành chính cấp xã sẽ được bố trí 3 phó chủ tịch UBND, trong khi 80 đơn vị còn lại có 2 phó chủ tịch.

Đáng chú ý, Sở Nội vụ cũng đề xuất chưa phân bổ hết số lượng cấp phó, mà giữ lại một phần để tiếp tục xem xét, điều chỉnh sau khi đánh giá thêm các yếu tố như mức độ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, cũng như nhu cầu thực tế tại các địa bàn có dự án trọng điểm

Cách phân bổ này giúp tránh tình trạng cào bằng giữa các địa phương, đồng thời tăng cường năng lực điều hành tại những nơi có áp lực quản lý lớn sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết một phần số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã chưa phân bổ sẽ được xem xét bổ sung sau, căn cứ vào các tiêu chí như quy mô dân số, mức độ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách và các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn.

Tổng số phó chủ tịch UBND cấp xã của toàn tỉnh được xác định là 322 người. Việc xây dựng các phương án chủ yếu nhằm điều chỉnh cách phân bổ giữa các địa phương, bảo đảm phù hợp với đặc điểm từng khu vực, thay vì tăng thêm số lượng.

Theo Sở Nội vụ, phương án cuối cùng sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở cân nhắc tổng thể các yếu tố phát triển và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.