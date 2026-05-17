Phát hiện người đàn ông 31 tuổi tử vong dưới chân cột đèn trong đêm mưa

Ngày 17/5, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 31 tuổi, xảy ra tại công viên trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới cột đèn. (Ảnh: M.M)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 tối 16/5, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới chân cột đèn chiếu sáng trên vỉa hè công viên Ao Cá, tại giao lộ đường Võ Thị Sáu và Phan Chu Trinh (phường Vũng Tàu).

Nhận được tin báo, Công an phường Vũng Tàu cùng các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Duy V. (31 tuổi, trú phường Trị An, TP Đồng Nai).

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn phường Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn, kéo dài hơn 1 giờ khiến một số tuyến đường bị ngập.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.