Ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng tại TP.HCM

Theo các chuyên gia, trong kỷ nguyên số, người tiêu dùng ngày càng dễ dàng tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc hiểu đúng và áp dụng đúng các kiến thức chuẩn y khoa vẫn là một thách thức.

Một nghiên cứu năm 2026 trên hơn 3.500 người Việt có trình độ đại học trở lên cho thấy, 85,5% có thể tìm kiếm thông tin sức khỏe trực tuyến, nhưng 67,3% chưa đủ năng lực đánh giá và áp dụng chính xác vào thực tế.

Tình trạng này đặc biệt rõ ở nhóm phụ huynh – những người có nhu cầu tìm hiểu dinh dưỡng cao. Theo khảo sát Vietnam Digital Mom 2025, có đến 64% bà mẹ thường xuyên đọc blog, website nuôi con, 68% tin vào “review online” và 47% tham khảo các hội nhóm mạng xã hội.

Điều này phản ánh sức mạnh truyền thông số, song cũng là khởi đầu của nhiều trào lưu dinh dưỡng phi khoa học hoặc chưa kiểm chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng được thành lập quy tụ đội ngũ hơn 20 chuyên gia là các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng, giàu kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện và cơ sở y tế lớn trên cả nước như: PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, PGS.TS.BS Lê Thị Minh Hương, TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục, ThS.BS.CKII Phạm Công Luận, TTƯT.BS Trương Hữu Khanh; TTƯT.BS. Đặng Thị Kim Huyên.

Hội đồng sử dụng nền tảng y học chứng cứ để thẩm định các xu hướng dinh dưỡng, giúp cộng đồng phân biệt rõ ràng giữa kiến thức khoa học và các tin đồn thiếu căn cứ.

Nhóm cố vấn chuyên môn của Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng.

Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng tập trung vào việc tổ chức diễn đàn khoa học, nơi các bác sĩ và chuyên gia thảo luận các chủ đề “nóng” về dinh dưỡng đang được quan tâm hoặc tranh luận trong cộng đồng.

Những kiến thức chuẩn hóa từ hội thảo sẽ được lan tỏa đến công chúng qua đa nền tảng xã hội, từ đó cởi bỏ được nhiều nút thắt kiến thức và trào lưu dinh dưỡng sai lầm.

Để duy trì và mở rộng các hoạt động chuyên môn, chương trình có sự đồng hành của Nutifood với vai trò hỗ trợ nguồn lực triển khai. Sự đồng hành này góp phần đảm bảo tính liên tục của các hoạt động khoa học và giáo dục dinh dưỡng, đồng thời hướng tới mục tiêu chung là nâng cao nhận thức và sức khỏe cộng đồng.