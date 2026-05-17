Nhóm cổ phiếu nào giàu tiềm năng tăng trưởng thời gian tới?

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, VN-Index đóng cửa tại 1.921,6 điểm, tăng 0,33% so với tuần trước và ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp kể từ vùng đáy quanh 1.600 điểm hồi cuối tháng 3. Cùng đó, đà tăng tiếp tục được duy trì của VN-Index cũng giúp chứng khoán Việt Nam nằm trong top 10 thị trường tăng điểm tích cực nhất tuần qua.

Nhận định về diễn biến của các nhóm cổ phiếu thời gian tới, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược Thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho rằng, cơ hội trong thời gian tới sẽ tập trung ở một số nhóm ngành đáng chú ý.

Đầu tiên là nhóm ngân hàng và chứng khoán. Giai đoạn vừa qua, nhóm tài chính không tăng, thậm chí điều chỉnh do mặt bằng lãi suất ở mức cao và tăng mạnh từ quý IV năm trước đến nay. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 5 trở đi, lãi suất có thể dần hạ nhiệt. Khi môi trường lãi suất ổn định hơn, câu chuyện tăng trưởng của nhóm tài chính có thể quay trở lại, trong đó ngân hàng và chứng khoán là hai nhóm ngành đáng quan tâm.

Nhóm thứ hai là năng lượng, bao gồm dầu khí và điện. Theo ông Hinh, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026, năng lượng sẽ là nhóm ngành khó có thể thiếu trong chu kỳ tăng trưởng mới.

“Riêng với nhóm dầu khí, nhà đầu tư nên chờ giá dầu hoàn tất nhịp điều chỉnh. Nếu căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, giá dầu có thể điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi quay lại xu hướng tăng. Dù vậy, dầu khí vẫn là nhóm ngành tích cực trong năm nay”, ông Hinh lưu ý.

Đối với nhóm điện, ngành này sẽ tiếp tục hưởng lợi từ câu chuyện tăng trưởng, cùng với Quy hoạch Điện VIII và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngoài ra, các nhóm bán lẻ, tiêu dùng, vận tải và thép - nhìn rộng hơn là nhóm hàng hóa cơ bản - cũng được đánh giá tích cực trong năm 2026 nhờ hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi mới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cho rằng, nhóm có khả năng giữ nhịp thị trường thời điểm này có thể là ggân hàng, đặc biệt là nhóm ngân hàng quốc doanh nhờ vai trò vốn hóa lớn và khả năng tác động lớn đến chỉ số. Bên cạnh đó, mặt bằng định giá đã điều chỉnh đáng kể sau giai đoạn suy yếu và trở nên hấp dẫn.

Ngoài ra, nhóm dầu khí, hóa chất hoặc các cổ phiếu mang tính “kinh tế Nhà nước” cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ chỉ số trong những thời điểm nhất định, nhất là khi thị trường cần lực đỡ về mặt tâm lý hoặc xuất hiện các câu chuyện liên quan đến giá năng lượng, chính sách vĩ mô.

"Tuy nhiên, tôi cho rằng đặc điểm của dòng tiền giai đoạn này là luân chuyển nhanh. Dòng tiền chủ yếu tìm kiếm cơ hội ngắn hạn theo từng câu chuyện riêng, thay vì tập trung kéo dài vào một nhóm cố định. Vì vậy, khả năng xuất hiện một “leader” đủ mạnh để dẫn dắt toàn thị trường trong thời gian dài vẫn chưa thật sự rõ ràng", bà Liên nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo chuyên gia Chiến lược thị trường của Công ty CP Chứng khoán SHS, nhóm cổ phiếu năng lượng là nhóm có thể là nhóm có thể giữ nhịp của thị trường trong lúc này.

Lý do, nhóm năng lượng sau giai đoạn giảm giá mạnh trong tháng 3 đã về vùng giá tương đối hợp lý. Nhiều cổ phiếu đã về vùng giá đầu năm 2026 trong khi kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng vượt trội, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao. Nhóm cổ phiếu này cũng tích lũy tương đối tốt trong cả tháng 4/2026 với nhiều cổ phiếu vượt trội đã quay trở lại xu hướng tăng trưởng.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên tiếp tục nắm giữ để tối ưu lợi nhuận trong nhịp bứt phá hướng tới mốc 2.000 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa kịp giải ngân thì có thể giải ngân với tỷ trọng nhỏ vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt đối không “mua đuổi” vì có thể gặp rủi ro điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Chuyên gia của SHS cũng cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục đối mặt với các nhịp rung lắc khi kiểm định vùng đỉnh lịch sử 1.900 - 1.920 điểm, trong khi VN30-Index đang nỗ lực vượt lên vùng đỉnh tháng 2/2026 quanh 2.080 điểm. Dòng tiền vẫn đang cải thiện, luân chuyển tốt ở các nhóm ngành, nhất là khi chỉ số VN-Index vượt lên các vùng kháng cự mạnh với dòng tiền vẫn đang luân chuyển ở các nhóm vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư giá trị ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm ngành, nhưng cũng cần kiểm soát rủi ro khi đây không phải là vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường chung.