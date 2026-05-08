Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận Vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect - sau kỳ nghỉ lễ, dòng tiền tiếp tục quay trở lại chứng khoán. Thị trường trong ngày 6/5 và 7/5 đã có phản ứng tích cực với việc dòng tiền được bơm ra. Chỉ số VN-Index ghi nhận nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ và đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng 1.900 điểm.

"Việc VN-Index vượt thành công mốc 1.900 điểm đi kèm thanh khoản vượt trội là tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn nhiều khả năng vẫn được duy trì.

Trong bối cảnh đó, chỉ số kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng đến vùng kháng cự gần nhất quanh mốc 1.940 điểm trong các phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên trong ngắn hạn, có thể thị trường sẽ xảy ra rung lắc trong vùng 1.900 - 1.920 điểm ”, ông Hinh nhận định.

Chứng khoán vượt đỉnh 1.900 điểm: Chuyên gia khuyến cáo hạn chế mua đuổi.

Trong khi đó, các chuyên gia Yuanta Việt Nam phân tích, chỉ số VN-Index tiếp tục đi lên cùng thanh khoản gia tăng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường thu hẹp cho thấy đà tăng đang tập trung ở một số mã trụ cột. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục đi lên mạnh ở vùng trung tính cho thấy tâm lý thị trường cải thiện và vẫn chưa tới mức lạc quan quá mức. Đồng thời, Yuanta đánh giá cao kịch bản sóng 5 đang hình thành.

"Trong bối cảnh này, nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có, hạn chế mua mới, đồng thời quan sát diễn biến chỉ số VN-Index ở vùng 1.920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó", Yuanta Việt Nam khuyến nghị.

Tương tự, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng cho rằng nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, đồng thời ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu có xu hướng tăng tốt và dòng tiền duy trì tích cực.

TPS cho rằng, trong phiên giao dịch 7/5, VN-Index duy trì đà tăng tích cực cùng thanh khoản cải thiện, cho thấy dòng tiền vẫn vận động khá chủ động. Tuy nhiên, áp lực chốt lãi đã gia tăng trong phiên chiều khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự 1.925 điểm, khiến đà tăng thu hẹp đáng kể về cuối phiên.

Thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc ngắn hạn do áp lực hiện thực hóa lợi nhuận gia tăng. Trong trường hợp điều chỉnh kỹ thuật xảy ra, vùng quanh 1.860 điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ tâm lý quan trọng.

Dù vậy, xu hướng tăng trung hạn của thị trường hiện vẫn được duy trì tương đối tích cực nhờ cấu trúc kỹ thuật ổn định và các vùng hỗ trợ phía dưới còn khá dày.

Thị trường tháng 5 vẫn trong đà tăng

Về dài hạn, theo dự báo của TPS, kịch bản cơ sở vẫn nghiêng về xu hướng tăng nhưng đi kèm tâm lý thận trọng.

VN-Index trong giai đoạn hiện nay chịu tác động đan xen từ cả yếu tố hỗ trợ lẫn rủi ro. Ở chiều tích cực, nền tảng tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì ổn định, chất lượng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự cải thiện khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời triển vọng tín nhiệm quốc gia cũng được cải thiện.

Việc VN-Index đã tạm thời vượt lên trên vùng kháng cự quanh mốc 1.909 điểm được xem là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, cho thấy chỉ số có khả năng tiếp tục hướng đến vùng kháng cự kế tiếp quanh 1.925 điểm, tương ứng vùng đỉnh được hình thành trong tháng 1.

Dù vậy, thanh khoản thị trường hiện vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh toàn thị trường liên tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Diễn biến này cho thấy nhịp tăng hiện tại có thể đang dần bước vào giai đoạn cuối của sóng tăng ngắn hạn.

Theo đó, TPS dự báo VN-Index vẫn duy trì quán tính tăng điểm trong tháng 5, song sẽ đi kèm các nhịp rung lắc và sự thận trọng của dòng tiền. Vùng 1.865 điểm sau khi được vượt qua có thể trở thành vùng hỗ trợ quan trọng trong thời gian tới, qua đó VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng từ 1.865 - 1.925 điểm trong tháng 5.

Trong kịch bản tích cực hơn, nếu thanh khoản thị trường được cải thiện và hỗ trợ VN-Index bứt phá thành công khỏi vùng kháng cự 1.925 điểm, xu hướng tăng có thể tiếp tục được mở rộng. Trong một xu hướng tăng, các đỉnh sau thường cao hơn các đỉnh trước. Trên cơ sở đó, dự báo VN-Index dao dộng trong khoảng 1.985 - 2.100 điểm.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động khi tiến sâu hơn vào vùng kháng cự 1.880 - 1.920 điểm trong nửa đầu tháng 5. Thị trường thậm chí có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Tuy nhiên kịch bản tích cực vẫn được duy trì nếu chỉ số không đánh mất vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Trong trường hợp đó, VN-Index sẽ có cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm và hướng tới mốc 2.000 điểm vào cuối tháng 5, thậm chí có thể tiếp tục mở rộng đà tăng trong các tuần tiếp theo.

Theo Vietcap, diễn biến của thị trường trong năm 2025 cho thấy tâm lý nhà đầu tư cũng như giao dịch ở nhiều nhóm ngành đã cải thiện đáng kể sau khi VN-Index vượt đỉnh năm 2022 tại vùng 1.535 điểm. Trạng thái tích cực tương tự có thể tiếp tục lặp lại nếu VN-Index chinh phục thành công vùng đỉnh 1.920 điểm trong thời gian tới.