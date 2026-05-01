Kết quả PSG vs Arsenal, chung kết Champions League mới nhất

00:00 31/05/2026 Tư vấn
|PSG
|0
|1
|Arsenal
|6'
|Havertz
Trận chung kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) PSG đấu với Arsenal diễn ra tại Budapest, Hungary tối 30/5. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu mới nhất. Kết thúc hiệp một, Arsenal tạm dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Kai Havertz.
PSG: Matvey Safonov (39), Nuno Mendes (25), Willian Pacho (51), Marquinhos (5), Achraf Hakimi (2), Joao Neves (87), Vitinha (17), Fabian Ruiz (8), Khvicha Kvaratskhelia (7), Ousmane Dembele (10), Desire Doue (14).
Arsenal: David Raya (1), Piero Hincapie (5), Gabriel Magalhaes (6), William Saliba (2), Cristhian Mosquera (3), Declan Rice (41), Myles Lewis-Skelly (49), Martin Odegaard (8), Leandro Trossard (19), Kai Havertz (29), Bukayo Saka (7).