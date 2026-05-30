Video: Phần thi ứng xử thông minh của Hương Giang khi vào top 5 Miss Grand All Stars

Đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 (MGI All Stars 2026) diễn ra tối 30/5 tại Thái Lan. Mùa giải đầu tiên quy tụ tới 56 người đẹp. Hương Giang của Việt Nam xuất sắc lọt vào top 5 chung cuộc.

Tại phần thi ứng xử, Hương Giang và các thí sinh nhận được câu hỏi khác nhau từ thành viên ban giám khảo. Là người trả lời đầu tiên, đại diện Việt Nam nhận được câu hỏi từ giám khảo Omar Harfouch: "Khán giả bình chọn bằng trái tim, còn chúng tôi chấm điểm bằng trách nhiệm. Vậy điều duy nhất bạn có mà không ai trên sân khấu này có thể sao chép là gì?".

Phần ứng xử trong top 5 của Hương Giang.

Người đẹp Việt Nam trả lời: "Tôi có mặt ở đây không chỉ để đại diện cho vẻ đẹp mà còn cho sự kiên cường và câu chuyện của chính mình. Không ai trên sân khấu này có thể có hành trình giống tôi. Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh là tinh thần tiên phong. Tôi là một trong những người mở ra cánh cửa mới cho lịch sử các cuộc thi sắc đẹp.

Tôi trở thành người phụ nữ chuyển giới đầu tiên lọt vào top 5 một cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn và hôm nay tôi tiếp tục đứng ở đây để truyền cảm hứng cho mọi người. Đó là điều không ai có thể làm theo cách của tôi".

Trước đó, Hương Giang là thí sinh đầu tiên được xướng tên vào top 5 sau màn trình diễn trang phục dạ hội. Bảng điểm được công bố cho thấy cô là thí sinh có tổng điểm cao nhất (gồm 70% điểm ban giám khảo và 30% bình chọn của khán giả).

Hương Giang trong top 5 chung cuộc.

Tại vòng thi trang phục dạ hội của top 10 diễn ra gay cấn với phần cho điểm trực tiếp từ ban giám khảo. Hương Giang tỏa sáng trong thiết kế đầm ánh kim có phom dáng ôm sát tôn đường cong cùng hai tà lớn lấy cảm hứng từ đôi cánh bướm. Màn trình diễn ấn tượng giúp cô nhận sáu điểm 10, một điểm 9,5 và một điểm 9 từ hội đồng giám khảo. Hương Giang cũng nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả.

Sau 2 tuần tranh tài, Hương Giang vẫn được xem là một trong những đại diện châu Á nổi bật nhất cuộc thi. Không chỉ duy trì sức hút truyền thông mạnh mẽ, cô còn liên tục dẫn đầu nhiều đợt bình chọn của khán giả kể từ ngày nhập cuộc.

Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) là phiên bản đặc biệt của Miss Grand International. Mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế tại nhiều cuộc thi khác nhau, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn hay có con.