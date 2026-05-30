Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cộng đồng người Việt Nam tại Singapore

Thay mặt Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Đại sứ Trần Phước Anh bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Singapore.

Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực và chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các hoạt động đa dạng, phong phú, có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

Tại cuộc gặp, GS.TS. Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu phát biểu và giới thiệu cuốn sách về bài học kinh nghiệm trong kỷ nguyên AI; PGS. TS. Dương Minh Hải, giảng viên Đại học Quốc gia Singapore chia sẻ về dự án biến rác thải thành tài nguyên.

Chị Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban Liên lạc người Việt Nam tại Singapore khẳng định, đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực đóng góp cho xã hội Singapore và tích cực đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3/2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.

Về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, nước ta đã triển khai cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính, chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang nâng tầm quản trị và kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo cao nhất.

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Singapore; đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể.