Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam duy trì quan hệ tốt với các nước lớn

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với truyền thông quốc tế trên cương vị hiện tại, trong đó khẳng định Việt Nam duy trì quan hệ tốt với các nước lớn để cùng giải quyết những vấn đề quan trọng, thiết yếu.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Reuters bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ chủ trương của Việt Nam là không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc tạo khó khăn cho nước khác.

Đối với quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cạnh tranh giữa các nước lớn là thực tế khách quan. Việt Nam không tiếp cận quan hệ với các nước lớn từ lăng kính an ninh, cũng không lựa chọn đứng về bên nào. Vì vậy, Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.

Về quan hệ với Trung Quốc nói riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó lâu đời. Hiện hai nước đang triển khai hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Chủ trương của Việt Nam là tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, bởi Trung Quốc hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam: là nước láng giềng, đối tác quan trọng và là quốc gia có nhiều lợi ích chung cũng như những điểm tương đồng với Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc duy trì quan hệ hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác có trách nhiệm với Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định của khu vực.

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền và giải quyết các vấn đề trên Biển Đông là những mục tiêu bổ trợ lẫn nhau, chứ không loại trừ nhau.

Khi được hỏi về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết khát vọng phát triển của Việt Nam là khát vọng chung của toàn dân tộc. Việt Nam xác định mục tiêu rõ ràng, đó là đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Mục tiêu này đã được đề ra từ nhiều năm trước và liên tục được khẳng định, trong đó có trong Báo cáo Chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, kinh nghiệm quốc tế cũng như quy luật phát triển cho thấy Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số, tức tối thiểu từ 10% trở lên. Đây là vấn đề đã được nghiên cứu và cân nhắc rất kỹ lưỡng. Việt Nam hoàn toàn nhận thức được rằng đây là một mục tiêu đầy tham vọng và rất thách thức. Tuy nhiên, vì quyết tâm thực hiện mục tiêu đó, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực tiễn quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã đánh giá lại năng lực quốc gia và xác định lại mô hình phát triển, tăng trưởng của đất nước. Mô hình này phải được xây dựng trên nền tảng tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược. Việt Nam đã rà soát toàn bộ các nguồn lực dành cho phát triển, và điều đó cho Việt Nam cơ sở vững chắc để lạc quan.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều mang lại cho Việt Nam niềm tin chính là quyết tâm rất cao của toàn bộ hệ thống chính trị: sự cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, sự đồng thuận rộng rãi của nhân dân, cũng như sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà sản xuất, khu vực kinh tế tư nhân, người lao động và nông dân. Việt Nam có sự đồng thuận lớn của toàn xã hội đối với mục tiêu đầy tham vọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết thêm khi đề ra mục tiêu trên, Việt Nam chưa phải đối mặt với một số khó khăn như hiện tại. Tuy nhiên, nhiều thách thức đã được dự liệu từ trước, bao gồm bất ổn chính trị thế giới, những khó khăn của kinh tế toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, áp lực về năng lượng và biến động của thị trường quốc tế. Dù vậy, dựa trên quỹ đạo phát triển trong những năm gần đây, đất nước vẫn duy trì sự lạc quan.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp mới và đang xây dựng một mô hình phát triển, tăng trưởng mới trong giai đoạn hiện nay: mô hình dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao, sức mạnh của con người Việt Nam, tinh thần tự lực, tự cường, tư duy đổi mới sáng tạo, cùng với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam đã nghiên cứu kỹ kinh nghiệm phát triển của các quốc gia thành công và chuyển hóa những bài học đó thành các chính sách cụ thể.

Đồng thời, Việt Nam cũng rà soát lại hệ thống thể chế, xác định các điểm nghẽn và đang tiến hành những cải cách cần thiết nhằm tháo gỡ những rào cản đối với tăng trưởng, phục vụ tốt hơn cho mục tiêu phát triển dài hạn.

Kết quả thực tế đạt được trong năm 2025 và đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, mặc dù vẫn còn những khó khăn và cần có những điều chỉnh nhất định, các mục tiêu cốt lõi vẫn nằm trong tầm tay.

Đối với câu hỏi liệu Việt Nam có điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng hay không, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ không điều chỉnh mục tiêu này theo hướng giảm xuống. Việt Nam kiên định không chỉ với mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 mà còn với việc duy trì quỹ đạo tăng trưởng đó trong những năm tiếp theo, bởi chỉ có như vậy mới có thể đạt được các mốc phát triển mà đất nước đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn của Việt Nam không chỉ dừng lại ở năm 2045. Việt Nam đang hoạch định cho dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước cũng như cho thế kỷ phát triển tiếp theo, với những khát vọng còn lớn lao hơn nữa trong tương lai