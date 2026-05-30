Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp lớn Singapore

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026, chiều 30/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Jonathan Yap, Tổng Giám đốc Tập đoàn CapitaLand. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp ông Jonathan Yap, Tổng Giám đốc Tập đoàn CapitaLand Development, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình đầu tư, kinh doanh của CapitaLand tại Việt Nam trong hơn 32 năm qua, đặc biệt phát triển các dự án trong lĩnh vực bất động sản; hoan nghênh định hướng của CapitaLand tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam, nhất là theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối với hạ tầng đô thị và đóng góp vào quá trình nâng cấp các đô thị lớn của Việt Nam.

Khẳng định, Việt Nam luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có CapitaLand nghiên cứu, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, CapitaLand tiếp tục là đối tác đầu tư dài hạn, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore trong giai đoạn mới.

Chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp, Tổng Giám đốc Tập đoàn CapitaLand bày tỏ ấn tượng về những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong thời gian gần đây về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục đầu tư kinh doanh của Việt Nam theo hướng phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường số hóa áp dụng khoa học công nghệ để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Singapore đến Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn CapitaLand cũng cho biết, thời gian tới mong muốn hợp tác với Việt Nam mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực đô thị, nhà ở xanh, bất động sản công nghiệp, logistics và trung tâm dữ liệu xanh.

Tiếp ông Wong Kim Yin, Tổng Giám đốc Sembcorp - Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao quá trình hoạt động của Sembcorp tại Việt Nam trong khoảng 30 năm qua, đặc biệt thông qua mô hình VSIP và các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu, tiến tới 34 tỉnh, thành của Việt Nam đều có ít nhất 1 khu công nghiệp VSIP và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Wong Kim Yin, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sembcorp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bày tỏ ủng hộ về đề xuất mỗi tỉnh, thành của Việt Nam ít nhất 1 khu công nghiệp VSSIP, Tổng Giám đốc Sembcorp cho biết, là một trong những doanh nghiệp Singapore hiện diện lâu dài và gắn với các biểu tượng hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore, đặc biệt là mô hình VSIP, Tập đoàn luôn mong muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đặc biệt, trước đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tập đoàn sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trong cùng lĩnh vực sang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ghi nhận những đề xuất của Tập đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sẽ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan phối hợp theo chức năng để hướng dẫn, xử lý các nội dung cụ thể theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp ông Bob Chi - Tổng Giám đốc điều hành SATS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận quá trình hợp tác lâu dài giữa SATS và Vietnam Airlines trong phát triển, quản lý và vận hành nhà ga hàng hóa hàng không tại các càng hàng không, cho biết Việt Nam đang ưu tiên phát triển hạ tầng hàng không và logistics hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, du lịch và kết nối quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hoan nghênh SATS tiếp tục quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong khai thác nhà ga hàng hóa, quản lý logistics sân bay, đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm vận hành và kết nối các sân bay của Việt Nam với mạng lưới vận tải, logistics quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch đề nghị SATS tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines và các cơ quan, đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, pháp luật Việt Nam và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Bob Chi, Tổng Giám đốc điều hành Công ty SATS. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Giám đốc điều hành SATS cho biết, Công ty rất quan tâm mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam tập trung vào phát triển, vận hành nhà ga hàng hóa hàng không, dịch vụ logistics sân bay và mở rộng hợp tác tại các cảng hàng không trọng điểm, trong đó có Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; đồng thời quan tâm nghiên cứu cơ hội phát triển cửa ngõ hàng hóa hàng không tại Sân bay Gia Bình và Phú Quốc.

Đặc biệt công ty sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật trong vận hành nhà ga hàng hóa hàng không và logistics sân bay; cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không của Việt Nam.

Tiếp lãnh đạo Công ty SEA Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Công ty quan tâm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng AI dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và nhà bán hàng Việt Nam nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường; thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm OCOP và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN thông qua nền tảng số; phát triển thanh toán số, dịch vụ tài chính số và các giải pháp tài chính bao trùm.

Lãnh đạo Công ty SEA Limited bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ; mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính; xây dựng hệ thống logistics hiện đại tại Việt Nam.

Tiếp ông Loh Chin Hua, Giám đốc điều hành Keppel, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực về công nghệ, tài chính, hạ tầng đô thị, quản lý vận hành và phát triển bền vững; khuyến khích các mô hình hợp tác giúp nâng cao năng lực nội tại, kết nối doanh nghiệp trong nước và lan tỏa kinh nghiệm quản trị quốc tế.

Việt Nam hoan nghênh Keppel nghiên cứu, đề xuất các mô hình hợp trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và mô hình đô thị phát thải thấp; phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng AI và các hệ thống số bảo đảm an toàn và chủ quyền dữ liệu; hợp tác về đô thị thông minh, bất động sản phức hợp, dịch vụ đô thị và hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế; nghiên cứu các giải pháp logistics xanh, nhiên liệu hàng không bền vững; kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Loh Chin Hua, Giám đốc điều hành Tập đoàn Keppel. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giám đốc điều hành Keppel cho biết đã hoạt động tại Việt Nam 38 năm, chia sẻ một số sáng kiến đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; mong muốn tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển hạ tầng bền vững, đô thị thông minh nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2050; phát triển nhiên liệu hàng không bền vững; củng cố hạ tầng số của Việt Nam thông qua nhiều giải pháp…

Tiếp lãnh đạo Ngân hàng UOB, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam quan tâm phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo hướng kết nối khu vực, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo, các dịch vụ tài chính giá trị gia tăng cao; khuyến khích doanh nghiệp hợp tác về tài chính xanh, hạ tầng xanh, phát triển bền vững và các giải pháp tài chính phục vụ chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.

Đề nghị UOB hợp tác, đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh phát triển các dịch vụ tài chính và ngân hàng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế và kết nối tài chính khu vực; thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao, tài chính xanh, tài chính chuyển đổi và các giải pháp huy động vốn cho hạ tầng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động vốn, quốc tế hóa hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ASEAN; tăng cường hợp tác về fintech, thanh toán số, quản trị rủi ro và các giải pháp tài chính hiện đại; kết nối hệ sinh thái tài chính Singapore với doanh nghiệp, tổ chức tài chính và trung tâm tài chính của Việt Nam.

Lãnh đạo Ngân hàng UOB cam kết tiếp tục đầu tư tại Việt Nam; hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trở thành cửa ngõ tài chính khu vực; mong muốn trao đổi về các nỗ lực thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, thâm nhập thị trường mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ASEAN thông qua hợp tác và đồng đổi mới sáng tạo.