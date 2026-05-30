Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (A*Star Model Factory), là một trong những cơ sở nghiên cứu - ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu tổng quan và đi tham quan Nhà máy mô hình, bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là tư duy kiến tạo rất thực tiễn: Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế.

Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Nếu chỉ chọn sự an toàn thì sẽ không có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng năng lực công nghệ quốc gia nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xác định muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải đầu tư cho khoa học công nghệ, cho con người và cho năng lực sản xuất tiên tiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao.

Trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu; tin tưởng hợp tác Việt Nam - Singapore trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (Singapore) đóng vai trò là mô hình nhà máy học tập và thử nghiệm, cho phép doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý trực tiếp trải nghiệm, đánh giá và triển khai các giải pháp sản xuất tiên tiến trước khi áp dụng vào thực tế. Mô hình này áp dụng các công nghệ Công nghiệp 4.0 như Internet vạn vật trong công nghiệp (IIoT), robot tự hành và hệ thống điều hành sản xuất thông minh.

Về mặt chính sách, mô hình giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản rủi ro đầu tư bằng việc cho phép họ "thử nghiệm trước khi áp dụng" trong một môi trường an toàn và được nhà nước bảo trợ một phần kinh phí.

Tại Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về Tập đoàn và Trung tâm Bảo trì đầu máy toa xe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến Metro đang và sắp đi vào khai thác; nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi; cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng, giúp tiết kiệm chi phí.

Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore là một khu phức hợp kỹ thuật khổng lồ với chức năng chính bao gồm: kiểm tra kỹ thuật hàng ngày, bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt là đại tu hạng nặng cho các đoàn tàu, hệ thống tín hiệu và các cụm linh kiện cốt lõi (như hệ thống phanh, động cơ, điều hòa không khí).

Trung tâm phục vụ việc thử nghiệm các đoàn tàu điện ngầm mới, hệ thống tín hiệu, công nghệ điều khiển tự động, các giải pháp an toàn vận hành cũng như nâng cấp kỹ thuật cho các tuyến tàu điện ngầm hiện hữu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế.

Trước đây, phần lớn hoạt động thử nghiệm tàu điện ngầm của Singapore phải tiến hành vào ban đêm trên các tuyến đang khai thác, gây hạn chế về thời gian và ảnh hưởng tới công tác bảo trì. Việc đưa Trung tâm thử nghiệm đường sắt này vào hoạt động giúp Singapore có thể tiến hành thử nghiệm liên tục trong môi trường riêng biệt mà không ảnh hưởng tới vận hành thương mại của hệ thống tàu điện ngầm.

Trước đó, đầu giờ sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Trong không gian rộng lớn của Bảo tàng, Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng.

Tháng 5/2008, nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore, Ủy ban Di sản quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á. Tiếp đó, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm. Đến tháng 9/2011, bức tượng Bác Hồ đặt bên cạnh tấm bia tưởng niệm đã được khánh thành.

Bảo tàng Văn minh châu Á nằm cạnh sông Singapore, khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới.