Đóng

Nắng 40 độ C 'thiêu đốt', phụ huynh Hà Nội vẫn bám trụ chờ con thi lớp 10

(VTC News) -

Nắng nóng gần 40 độ C nhưng tại các điểm thi lớp 10 ở Hà Nội chiều 30/5, phụ huynh vẫn kiên trì bám trụ cổng trường chờ con thi môn tiếng Anh.

Chiều 30/5, các sĩ tử ở Hà Nội tiếp tục chinh phục môn Tiếng Anh trong thời gian 60 phút, bắt đầu từ 14h. Đây cũng là môn thi cuối cùng của ngày thi đầu tiên, khép lại một ngày nhiều áp lực nhưng cũng đầy quyết tâm của các thí sinh.

Tại điểm thi THCS Ngô Quyền (phường Bạch Mai), không chỉ các thí sinh mang theo tâm trạng hồi hộp trước giờ làm bài, nhiều phụ huynh cũng thấp thỏm dõi theo con trong kỳ thi quan trọng. Dưới cái nắng gay gắt, không ít người vẫn kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng trường, mong ngóng con hoàn thành tốt bài thi.

Để tiếp thêm động lực cho con trước giờ làm bài, nhiều phụ huynh chuẩn bị sẵn nước mát, đồ uống giải khát, giúp các thí sinh giải nhiệt và giữ sức trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Đồng hành cùng các thí sinh trong ngày thi đầu tiên, lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ, che nắng, phát nước uống và hướng dẫn thí sinh tại các điểm thi, góp phần tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài.

Phía ngoài điểm thi THCS Ngô Quyền, nhiệt độ thực tế đo được vào khoảng 14h lên tới gần 40 độ C. 

Phụ huynh và tình nguyện viên vẫn kiên trì bám trụ trước cổng trường để đồng hành, tiếp sức cho các thí sinh.

Trong thời tiết nắng nóng gay gắt, những chai nước mát và chiếc quạt cầm tay trở thành vật dụng không thể thiếu, giúp các bậc phụ huynh phần nào xua tan cảm giác oi bức khi chờ con ngoài cổng trường.

Nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, các quầy trà đá xung quanh điểm thi trở thành nơi "trú nóng" của nhiều phụ huynh. Bàn ghế gần như kín chỗ khi nhiều người ngồi chờ con trong suốt thời gian làm bài.

“Chiều nay các con thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài không quá dài nên tôi ở lại chờ con. Dù thời tiết nắng nóng nhưng tôi vẫn cố gắng đợi để khi con thi xong có thể đưa con về nhà nghỉ ngơi, giữ sức và chuẩn bị tốt cho môn thi cuối vào ngày mai”, một phụ huynh chia sẻ.

Để hỗ trợ phụ huynh trong điều kiện thời tiết nắng nóng, điểm thi THCS Ngô Quyền bố trí khu vực chờ có mái che và chỗ ngồi. Nhờ đó, nhiều phụ huynh có thể nghỉ ngơi, tránh nắng trong lúc đợi con hoàn thành bài thi.

“Ngày thi đầu tiên, các con có tâm lý khá thoải mái nên phụ huynh chúng tôi cũng bớt lo lắng. Điểm thi bố trí khu vực chờ có mái che nên việc chờ đợi đỡ vất vả hơn. Hy vọng các con sẽ hoàn thành tốt kỳ thi năm nay”, chị Lê Thị Phương cho biết.

Minh Đức - Công Minh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới