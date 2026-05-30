Nắng 40 độ C 'thiêu đốt', phụ huynh Hà Nội vẫn bám trụ chờ con thi lớp 10
Nắng nóng gần 40 độ C nhưng tại các điểm thi lớp 10 ở Hà Nội chiều 30/5, phụ huynh vẫn kiên trì bám trụ cổng trường chờ con thi môn tiếng Anh.
Để tiếp thêm động lực cho con trước giờ làm bài, nhiều phụ huynh chuẩn bị sẵn nước mát, đồ uống giải khát, giúp các thí sinh giải nhiệt và giữ sức trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Đồng hành cùng các thí sinh trong ngày thi đầu tiên, lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ, che nắng, phát nước uống và hướng dẫn thí sinh tại các điểm thi, góp phần tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài.
Phụ huynh và tình nguyện viên vẫn kiên trì bám trụ trước cổng trường để đồng hành, tiếp sức cho các thí sinh.
Trong thời tiết nắng nóng gay gắt, những chai nước mát và chiếc quạt cầm tay trở thành vật dụng không thể thiếu, giúp các bậc phụ huynh phần nào xua tan cảm giác oi bức khi chờ con ngoài cổng trường.