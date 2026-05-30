Báo Pháp lo Arsenal dùng 3 điểm yếu đánh lừa PSG

(VTC News) -

Trước trận chung kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu), Arsenal bị đánh giá thấp hơn so với Paris Saint-Germain. Nhà vô địch của giải Ngoại Hạng Anh bị chê bai về lối chơi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tờ L'Equipe (Pháp) cảnh báo PSG rằng không phải nhận định nào về Arsenal cũng chính xác và những quan điểm sai lầm này có thể đánh lừa các đối thủ của đội bóng Anh.

Tờ báo Pháp khẳng định Arsenal "không chỉ là một đội bóng phòng ngự và chỉ biết ghi bàn từ bóng chết". Mệnh đề Arsenal chỉ trông cậy vào phạt góc cũng không còn đúng hoàn toàn ở thời điểm này.

Quả thực Arsenal lập kỷ lục trong lịch sử Ngoại Hạng Anh với 18 bàn thắng xuất phát từ phạt góc mùa này. Những pha bóng lộn xộn trước khung thành mỗi khi Declan Rice, Bukayo Saka hay Noni Madueke thực hiện cú đá từ góc sân khiến hàng thủ nhiều đội bóng vất vả. Tuy nhiên, Arsenal có xu hướng giảm tần suất và cả hiệu quả thực hiện phương án này.

Arsenal không còn ghi bàn nhiều từ phạt góc như giai đoạn đầu mùa giải. (Ảnh: Reuters)

Trong năm 2026, Arsenal mới ghi 5 bàn từ phạt góc ở Ngoại Hạng Anh và không có bàn nào từ đá phạt trực tiếp. Trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal thậm chí chỉ có đúng 2 bàn thắng từ tình huống cố định. "Pháo thủ" cũng sử dụng các pha phối hợp bóng sệt ra rìa vòng cấm nhiều hơn.

Ngoài ra, L'Equipe cũng cảnh báo rằng nhận định Arsenal là đội bóng chơi phòng ngự là sai lầm. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta phòng ngự rất chắc chắn nhưng điều đó không đồng nghĩa họ có xu hướng chơi thiên về phòng ngự.

Ở Champions League mùa này, Arsenal chỉ thủng lưới 6 bàn sau 14 trận - ít nhất giải. Nhà vô địch giải Ngoại Hạng Anh cũng sở hữu hàng thủ tốt nhất trong nước, với 26 bàn thua sau 35 vòng.

Arsenal có nhiều trận thắng sát nút. Trong 10 trận gần nhất, chỉ 2 lần đội bóng này ghi được nhiều hơn 1 bàn. Tuy nhiên, tại đấu trường châu Âu, Arsenal ghi tổng cộng 29 bàn, tức trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Ở vòng phân hạng, "Pháo thủ" là đội duy nhất toàn thắng và ghi bàn nhiều nhất giải đấu. Họ chỉ chững lại ở vòng loại trực tiếp, khi bước vào giai đoạn mật độ thi đấu dày đặc.

Đội bóng Anh không có cầu thủ nào có tổng bàn thắng và kiến tạo chạm mốc 20 (tính riêng ở Ngoại Hạng Anh). Tuy nhiên, họ vẫn đứng thứ hai toàn giải về tổng số bàn thắng và chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Lý do là "Pháo thủ" có tới 19 cầu thủ ghi bàn, nhiều nhất giải đấu.

Gyokeres có thể là "mồi nhử" khiến các đối thủ của Arsenal chủ quan. (Ảnh: Reuters)

Viktor Gyokeres cũng có thể là "cú lừa" với PSG. Tiền đạo này bị đánh giá là vụng về và chậm chạp. Tuy nhiên, khi đối thủ không phải là những hàng phòng ngự lùi sâu và các hậu vệ cao lớn, giàu sức mạnh như ở Ngoại Hạng Anh, chân sút người Thụy Điển trở nên nguy hiểm hơn.

Màn trình diễn của Gyokeres trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về là ví dụ, Nếu chỉ nhìn vào thống kê, Gyokeres quá kém với chỉ 36 lần chạm bóng, một nửa trong số đó anh làm mất quyền kiểm soát. Dù vậy, khán giả xem trực tiếp trận đấu có thể dễ dàng nhận ra các hậu vệ Atletico Madrid vất vả thế nào khi số 14 của Arsenal đến gần họ, cả khi có bóng lẫn không có bóng.

Gyokeres bị hạn chế trong việc thể hiện kỹ năng tốt nhất của anh là sút bóng. Tuy nhiên, trong thế trận mở, cường độ di chuyển áp sát, tranh chấp cũng như thu hút hậu vệ đối phương của Gyokeres lại mang đến nhiều cơ hội cho đồng đội xung quanh.

Trận chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu) Paris Saint-Germain (PSG) đấu với Arsenal lúc 23h ngày 30/5 trên sân Puskas Arena (Budapest, Hungary). PSG là đương kim vô địch, trong khi Arsenal chưa từng đăng quang ở đấu trường này. Theo siêu máy tính của Opta, PSG có cơ hội thắng 42,4% trong 90 phút, cao hơn 30,5% của Arsenal.