U19 Việt Nam: Việt kiều Tây Ban Nha cạnh tranh với cầu thủ trẻ nhất V.League

U19 Việt Nam đã có mặt tại Indonesia và chuẩn bị cho hành trình ở giải U19 Đông Nam Á. HLV trưởng Yutaka Ikeuchi không có được đội hình mạnh nhất khi một loạt cầu thủ quan trọng như Đinh Quang Kiệt (HAGL), Lê Văn Hoàn (Đông Á Thanh Hóa),...vẫn còn phải thi đấu các trận quan trọng tại V.League cho đội bóng chủ quản.

Sự chú ý đổ dồn về Trương Gia Khôi - cầu thủ Việt kiều Tây Ban Nha nhiều năm tập luyện tại Huesca. Đây là đội bóng ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha, từng có giai đoạn lên hạng La Liga cách đây vài năm. Trương Gia Khôi được triệu tập lên U19 Việt Nam và thể hiện tốt, qua đó giành suất tham dự giải Đông Nam Á sau thời gian tập luyện cùng toàn đội.

Trương Gia Khôi trong màu áo U19 Việt Nam.

Thông tin về Trương Gia Khôi chưa được hé lộ nhiều do anh mới về nước tập luyện trong thời gian ngắn. Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, cầu thủ này thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và bước đầu cho thấy bộ kĩ năng cá nhân khéo léo, chuẩn mực theo đúng phong cách của Tây Ban Nha. Dù vậy, việc Gia Khôi có thể cạnh tranh suất đá chính hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Một trong những cái tên đặc biệt nhất của U19 Việt Nam chính là Nguyễn Văn Khánh - tiền vệ trung tâm sinh năm 2008 nhưng đã được đăng kí thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Khánh là cầu thủ trẻ nhất V.League 2025/26 và có 8 lần ra sân cho đội bóng tại giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Đây chính là điểm khác biệt của Văn Khánh tại U19 Việt Nam. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi có trong tay rất ít cầu thủ được ra sân thường xuyên tại V.League. Văn Khánh không nổi bật trong lứa tuổi nhưng kinh nghiệm trận mạc vượt trội có thể giúp cầu thủ này đứng vững trước thử thách.

Ngoài ra, Trần Gia Hưng và Đào Quang Anh (PVF-CAND) phần nào cho thấy năng lực của mình qua quá trình tập huấn. HLV Ikeuchi sẽ phải cân nhắc lựa chọn hai trong số bốn cái tên này ở khu trung tuyến của U19 Việt Nam.

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6 tại Indonesia và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu Vòng loại U20 châu Á 2027.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.