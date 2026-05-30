48 giờ công an 5 tỉnh thành phối hợp bắt nhóm cướp tiệm vàng

Video: Công an TP.HCM vây bắt nhóm cướp tiệm vàng

Ngày 30/5, Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, lấy lời khai nhóm người thực hiện cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Chỉ sau 48 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ 6 người liên quan, thu hồi nhiều tang vật và tài sản.

48 giờ truy nóng qua nhiều tỉnh thành

Theo Công an TP.HCM, khoảng 13h30 ngày 26/5, Công an phường Tân Đông Hiệp tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (SN 1978) về việc một nhóm người dùng rìu đập vỡ tủ kính tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo trình báo của bị hại, nhóm này đã lấy đi 23 sợi dây chuyền vàng, tổng giá trị khoảng 770 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét nóng các nghi phạm.

Trong vòng 48 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 người liên quan gồm Phan Tấn Đạt (SN 1987), Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999), Nguyễn Đình Huy (SN 1996), Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006) và Trần Bá Dân (SN 1993).

Nhóm cướp tiệm vàng tại cơ quan điều tra, từ trái sang là Dân, Huy, Thành, Đạt, Hoàng, Lâm. (Ảnh: CACC)

Quá trình điều tra, công an thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, phương tiện, trang phục được cho là sử dụng trong quá trình gây án.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng và Nguyễn Đỗ Thành để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Trần Bá Dân bị xử lý về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Số tài sản thu hồi được đã được cơ quan công an trao trả cho bị hại theo quy định.

Chủ mưu lên mạng tìm đồng phạm

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên Phan Tấn Đạt nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Đạt sau đó sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm người tham gia, liên lạc và bàn bạc kế hoạch thực hiện vụ cướp.

Sau khi thống nhất phương án, cả nhóm nhiều lần khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, nhận thấy khu vực này vào buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ và thuận lợi cho việc tẩu thoát.

Đạt và các đồng phạm chuẩn bị rìu, găng tay, xe mô tô, thuê khách sạn để bàn bạc kế hoạch. Theo phân công, 3 người trực tiếp vào tiệm vàng lấy tài sản, những người còn lại đứng bên ngoài nổ máy xe chờ sẵn để hỗ trợ tẩu thoát.

Khoảng 13h ngày 26/5, nhóm cướp đi xe máy đến tiệm vàng. Theo lời khai, hai người cầm rìu xông vào đập vỡ tủ kính trưng bày, nhanh chóng lấy các dây chuyền vàng rồi bỏ chạy. Khi chủ tiệm và người thân phản ứng, chúng lên xe do đồng phạm điều khiển để rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, cả nhóm di chuyển đến khu vực thuộc phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan, sau đó chia số vàng cướp được rồi bỏ trốn về nhiều địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đã bị tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nhóm cướp trên.