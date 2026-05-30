Xem trực tiếp bóng đá PSG vs Arsenal, chung kết Champions League trên kênh nào?

Trận đấu giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Arsenal diễn ra lúc 23h ngày 30/5 (theo giờ Việt Nam) tại Budapest (Hungary). Kênh phát sóng trực tiếp trận chung kết chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu) là TV360+1, ON Football. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận PSG đấu với Arsenal.

Thông tin PSG và Arsenal

Paris Saint-Germain hướng tới mục tiêu trở thành CLB Pháp đầu tiên giành chức vô địch Champions League hai năm liên tiếp và là đội thứ hai trong lịch sử làm được điều này (sau Real Madrid) trong kỷ nguyên mới. Trong khi đó, Arsenal tìm cách khắc tên mình lên chiếc cúp danh giá này sau lần đầu tiên vào chung kết và thất bại cách đây 20 năm.

Arsenal hướng đến danh hiệu UEFA Champions League.

Cách đây vài ngày, Arsenal chính thức có được danh hiệu Ngoại Hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Hành trình của "Pháo thủ" phải trải qua nhiều thử thách nhưng họ vẫn biết cách vượt qua chính mình ở những thời điểm then chốt nhất của mùa giải.

Chính chiếc cúp quốc nội quý giá này sẽ tạo nên một Arsenal rất khác với nhiều cầu thủ mang bản lĩnh của nhà vô địch. Gabriel Magalhaes, Declan Rice, David Raya hay Riccardo Calafiori có thừa thời gian để chứng minh năng lực. Điều họ thiếu chính là một chút may mắn cũng như kinh nghiệm ở đấu trường đinh cao UEFA Champions League.

Sẽ có những hoài nghi sẽ cho rằng hành trình đến trận chung kết của Arsenal là dễ dàng. Nhưng nhà vô địch Premier League vào nhánh đấu thuận lợi hơn nhờ màn trình diễn hoàn hảo ở giai đoạn League Phase, trước khi đánh bại Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon và Atletico Madrid trên đường đến Hungary.

Bên kia chiến tuyến, PSG rõ ràng vẫn được đánh giá cao hơn Arsenal từ yếu tố sức mạnh đội hình, chuyên môn cho đến các vấn đề bên ngoài sân cỏ.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG trở nên đáng sợ hơn rất nhiều nhờ lối chơi tập thể. Các ngôi sao lớn như Kvaratskhelia, Dembele hay Doue, Vitinha đều đồng lòng phục vụ cho mục tiêu tập thể. Chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng, họ có thể mang đến khác biệt và dĩ nhiên cơ hội vô địch của PSG lớn hơn Arsenal.

Trận đấu giữa PSG và Arsenal diễn ra trên sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary). Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Daniel Siebert.