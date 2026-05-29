Ngoại binh sắp nhập tịch Việt Nam gia nhập CLB Công an TP.HCM

(VTC News) -

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết tiền đạo Michael Olaha đạt được thỏa thuận gia nhập CLB Công an TP.HCM từ mùa giải 2026/27. Ngôi sao người Nigeria quyết định chia tay Sông Lam Nghệ An sau 5 mùa giải gắn bó.

Michael Olaha được xem như huyền thoại của đội bóng xứ Nghệ khi có tổng cộng 8 mùa giải thi đấu ở sân Vinh, chia làm hai giai đoạn. Từ năm 2017 đến 2019, tiền đạo sinh năm 1997 ghi được 8 bàn và có 7 đường chuyền cho đồng đội lập công. Sau đó, anh chuyển đến Israel thi đấu một thời gian rồi quay lại Việt Nam.

Michael Olaha chia tay Sông Lam Nghệ An.

Từ năm 2022, Michael Olaha giữ vai trò không thể thay thế với Sông Lam Nghệ An. Anh ghi 39 bàn thắng và 19 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Anh còn được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng. Hết mùa giải này, Sông Lam Nghệ An sẽ đổi chủ và điều đó phần nào ảnh hưởng đến quyết định chuyển nhượng của Olaha.

Thêm vào đó, cầu thủ kỳ cựu này đã đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có động thái đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ để Michael Olaha sở hữu quốc tịch. Nếu trở thành công dân Việt Nam, Michael Olaha sẽ nằm trong kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang sử dụng hai cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Họ nhanh chóng chứng minh giá trị của mình trong các trận đấu giao hữu cũng như màn đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong thời gian chờ đợi Michael Olaha, HLV Kim Sang-sik có thể triệu tập thêm Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) - trụ cột của CLB Ninh Bình. Cầu thủ người Brazil đang có phong độ rất cao, vừa có thể đá tiền đạo, vừa chơi như một hộ công.

Trong năm 2027, Đỗ Phi Long (Gustavo Santos) - sẽ đủ điều kiện ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Đây là sự bổ sung quan trọng cho hàng phòng ngự của "những chiến binh sao vàng".