Chuyên gia: Mất 7 sao nhập tịch gian lận, Malaysia thua toàn diện tuyển Việt Nam

Thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam hôm 31/3 cho thấy rõ sự suy giảm sức mạnh của đội tuyển Malaysia khi mất đi 7 ngôi sao nhập tịch gian lận. Trước đó, trong trận lượt đi, họ thắng 4-0 với dấu ấn đậm nét của nhóm cầu thủ này (sau đó bị FIFA và AFC xử thua). Trong cuộc tái đấu, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội đối thủ.

"Đội tuyển Malaysia sử dụng nhiều nhóm cầu thủ, gồm những người nhập tịch có gốc Malaysia hay cầu thủ bản địa và kết quả là không giành chiến thắng. Về chiến thuật và kĩ thuật, đội tuyển Malaysia hoàn toàn thua kém đội tuyển Việt Nam", tờ New Strait Times dẫn lời chuyên gia bóng đá người Malaysia Zulakbal Abd Karim.

Bóng đá Malaysia từng thắp lên hy vọng lớn lao cho một màn "thay da đổi thịt" khi nhập tịch thành công 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia phấn khích.

Malaysia khốn khổ vì dàn cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Tuy nhiên, sau khi đổi lấy niềm vui chốc lát, chiến lược "đi tắt đón đầu này" bắt đầu phản tác dụng. Đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 rồi thua Việt Nam 1-3 ở lượt trận cuối cùng.

Theo vị chuyên gia này, đội tuyển Malaysia nên nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề, tôn trọng tuyệt đối luật FIFA. Đặc biệt, khâu xác minh hồ sơ cầu thủ cần được thực hiện minh bạch nhất, tránh vướng vào sai lầm tương tự trong tương lai. Uy tín của bóng đá Malaysia đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì vụ bê bối nhập tịch.

Đồng thời, Malaysia phải tiến hành kế hoạch xây dựng lực lượng cầu thủ trẻ, phát tiển nhiều nguồn lực khác nhau để thu hẹp khoảng cách với đội tuyển Việt Naml cùng nhiều đối thủ trong khu vực.

"Việc bổ sung lực lượng có thể giúp cải thiện kết quả trước mắt, nhưng để phát triển bền vững, Malaysia vẫn phải đầu tư vào đào tạo cầu thủ nội. Quá trình này cần rất nhiều thời gian", ông Zulakbal Abd Karim nhận định.

Suốt 12 năm qua kể từ trận thắng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, bóng đá Malaysia không thắng Việt Nam ở cấp độ đội tuyển. Quãng thời gian này đủ dài, đủ lâu để thiêu đốt mọi sự kiên nhẫn của các nhà quản lý bóng đá nước này. Giờ là lúc họ cần nhìn lại để có được bước đi phù hợp nhất cho tương lai bóng đá Malaysia.