Cận cảnh khu đất nhà máy hơn 60 năm tuổi ở Hà Nội sắp xây chung cư hiện đại

Khu đất số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hà Nội, nơi đặt trụ sở và nhà xưởng của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind) đang được định hướng phát triển thành tổ hợp căn hộ T&T Home với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.200 tỷ đồng.
Đây là một trong số ít quỹ đất công nghiệp còn lại nằm trong phạm vi đường Vành đai 2,5 của Hà Nội.
Khu đất rộng hơn 2,9 ha, nằm đối diện công viên hồ Đền Lừ và bao quanh là nhiều khu dân cư hiện hữu như tòa HUD3, chung cư 25 Tân Mai hay Khu đô thị Louis City.
Theo danh mục các khu đất thí điểm phát triển nhà ở thương mại được UBND TP Hà Nội công bố hồi tháng 4/2025, dự án tại đây dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2030.
Thời điểm giữa tháng 5/2026, hoạt động sản xuất của nhà máy Điện cơ Thống Nhất vẫn diễn ra bình thường.
Khu vực phía trước nhà máy nằm sát mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, nơi nhiều xe tải liên tục ra vào để vận chuyển hàng hóa.
Bên trong khuôn viên là các dãy nhà xưởng cũ, kho chứa hàng và khu sản xuất quạt điện dân dụng, thiết bị điện vốn quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam.
Hiện doanh nghiệp chuyên sản xuất quạt điện dân dụng, quạt công nghiệp, ổ cắm điện cùng các linh kiện, phụ tùng điện khác.
Nhà máy Điện cơ Thống Nhất là thương hiệu có lịch sử lâu năm tại Hà Nội. Doanh nghiệp có tiền thân là Xí nghiệp Điện khí Thống Nhất, được thành lập từ năm 1965. Đến năm 2015, đơn vị này chuyển sang mô hình cổ phần hóa.
Đầu năm 2018, UBND TP Hà Nội đã tổ chức đấu giá toàn bộ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tương đương hơn 6,7 triệu cổ phần, chiếm 46,9% vốn điều lệ.
Khu đất của nhà máy được đánh giá có vị trí thuận lợi khi nằm sát tuyến đường Trương Định - Hoàng Mai - Vĩnh Tuy đang thi công. Tuyến đường này sẽ kết nối khu vực ngã ba Nguyễn Đức Cảnh, hồ Đền Lừ với đường Tam Trinh.
Ngoài ra, đường Vành đai 2,5 cũng được quy hoạch là trục tuyến metro số 4 trong tương lai, kết nối Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà.
Quá trình chuyển đổi khu đất nhà máy tại số 164 Nguyễn Đức Cảnh diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi khu vực nội đô. Trong nhiều năm qua, nhiều khu đất nhà máy cũ tại các khu vực trung tâm đã được chuyển đổi công năng để phát triển các tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.