Đội hình Đức dự World Cup 2026 mới nhất: Neuer trở lại

Tối 22/5 giờ Việt Nam, đội tuyển Đức công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Chi tiết đáng chú ý nhất là sự trở lại của thủ môn Manuel Neuer. Ngôi sao 40 tuổi của Bayern Munich lần thứ 5 tham dự World Cup và là thành viên duy nhất của đội tuyển Đức từng giành chức vô địch giải đấu.

Lần gần nhất Neuer ra sân cho đội tuyển có biệt danh "Die Mannschaft" là EURO 2024 (đội tuyển Đức thua Tây Ban Nha và bị loại ở tứ kết). Trong 2 năm Neuer vắng mặt, huấn luyện viên Julian Nagelsmann ưu tiên sử dụng Oliver Baumann (35 tuổi, Hoffenheim). Phương án còn lại là Alexander Nubel (29 tuổi, Stuttgart).

“Mục tiêu của tôi là chọn ba thủ môn xuất sắc nhất cả nước và họ chính là ba người xuất sắc nhất", huấn luyện viên Nagelsmann giải thích.

“Chúng tôi đã gọi cho Manuel và hỏi anh ấy có muốn thi đấu cho đội tuyển Đức lần nữa không, và anh ấy muốn tham gia giải đấu. Năng lực của anh ấy là yếu tố tiên quyết. Mọi người đều biết Manuel có đẳng cấp như thế nào nhờ kinh nghiệm và những danh hiệu anh ấy đã giành được".

Nhà cầm quân 38 tuổi - trẻ hơn Neuer - cho biết ông nói chuyện với Oliver Baumann từ tháng 3 về việc đưa Neuer trở lại. Theo kênh truyền hình Đức DW, Baumann chấp nhận quyết định này và đội tuyển Đức không có vấn đề gì đáng lo ở vị trí thủ môn.

Đội tuyển Đức tập trung từ tuần cuối tháng 5, trừ trường hợp của Kai Havertz. Tiền đạo này cùng Arsenal thi đấu trận chung kết UEFA Champions League gặp Paris Saint-Germain tại Budapest (Hungary) ngày 30/5 (giờ địa phương) nên được cho phép hội quân muộn.

Huấn luyện viên Julian Nagelsmann và các cầu thủ sẽ lên đường sang Mỹ vào ngày 2/6. Đội tuyển Đức chọn địa điểm lưu trú và tập luyện tại North Carolina. Tại World Cup 2026, đội tuyển Đức nằm ở bảng E cùng Curacao, Ecuador và Bờ Biển Ngà. Kể từ sau khi giành chức vô địch thế giới vào năm 2014, "Die Mannschaft" chưa vượt qua vòng bảng World Cup lần nào.

Đội hình Đức dự World Cup 2026 chính thức

Thủ môn: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nubel.

Hậu vệ: Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, David Raum, Waldemar Anton, Antonio Rudiger, Malick Thiaw, Jonathan Tah.

Tiền vệ: Jamal Musiala, Jamie Leweling, Aleksandar Pavlovic, Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha, Angelo Stiller, Leon Goretzka, Pascal Gross.

Tiền đạo: Kai Havertz, Deniz Undav, Maximilian Beier, Florian Wirtz, Nick Woltemade, Lennart Karl, Leroy Sane.

Lịch thi đấu của đội tuyển Đức ở World Cup 2026

Ngày 1/6 - 1h45: Đức vs Phần Lan (giao hữu).

Ngày 7/6 - 1h30: Mỹ vs Đức (giao hữu).

Ngày 15/6 - 0h: Đức vs Curacao (vòng bảng).

Ngày 21/6 - 3h: Đức vs Bờ Biển Ngà (vòng bảng).

Ngày 26/6 - 3h: Ecuador vs Đức (vòng bảng).