VFF sẽ tạo điều kiện tốt nhất để U17 Việt Nam chuẩn bị cho U17 World Cup

Tối 21/5, FIFA bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại trụ sở FIFA ở Zurich. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Trong số các đối thủ cùng bảng, U17 Bỉ được đánh giá là đại diện mạnh của bóng đá châu Âu với nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại. Trong khi đó, U17 Mali nằm ở nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ châu Phi ở các giải đấu thế giới.

Bảng đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 được đánh giá có tính cạnh tranh cao với sự góp mặt của các đại diện đến từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương. Đây đều là những nền bóng đá có chất lượng chuyên môn tốt, giàu thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam. Quan trọng nhất, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17, qua đó tạo động lực cho các lứa U17 tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu để góp mặt tại đấu trường U17 World Cup, từ đó hình thành chân đế vững chắc cho lứa cầu thủ kế cận của ĐTQG trong tương lai.

LĐBĐVN xác định công tác chuẩn bị cho đội tuyển U17 Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, LĐBĐVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào giải.

LĐBĐVN tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam trẻ tại đấu trường U17 thế giới.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.