Tâm Anh tiên phong đầu tư Robot công nghệ đột phá điều trị ung thư và bệnh khó

(VTC News) -

Sự kiện này đưa Tâm Anh trở thành bệnh viện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu cùng lúc hai “siêu robot phẫu thuật” hiện đại bậc nhất thế giới của Intuitive Surgical, cùng hàng loạt siêu robot tối tân khác như robot Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, robot CUVIS-Joint chuyên thay khớp, robot Artis Pheno can thiệp tim - mạch máu…

Đây là cột mốc quan trọng trong lộ trình hướng tới thành lập trung tâm phẫu thuật robot quy mô lớn trong khu vực, đồng thời mở rộng năng lực điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, đến nay Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thực hiện hàng ngàn ca can thiệp, phẫu thuật có sự hỗ trợ của nhiều hệ thống robot, máy móc tối tân hiện đại, mang lại hiệu quả vượt trội về chất lượng chuyên môn, tính an toàn và sự hài lòng của người bệnh khi hồi phục nhanh, ít đau.

Tính riêng phẫu thuật với robot Da Vinci Xi thế hệ mới, Bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện thành công gần 400 ca mổ ở nhiều chuyên khoa, trong đó các ca bệnh khó và phức tạp chiếm tỷ trọng lớn.

Khoảng 45% là phẫu thuật điều trị ung thư (phổi, gan, dạ dày, thực quản, đại trực tràng, thận…). Khoảng 40% là các bệnh lành tính phức tạp hoặc phẫu thuật sửa dị tật bẩm sinh (hẹp khúc nối niệu quản, hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, cắm lại niệu quản vào bàng quang…). Khoảng 15% còn lại là các kỹ thuật tái tạo, bảo tồn chức năng và nâng cao chất lượng sống như điều trị sa tạng chậu hay tạo hình bàng quang từ ruột non…

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 2 hệ thống robot Da Vinci Xi, mở rộng năng lực điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp. (Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh)

Theo báo cáo tổng kết lâm sàng, tỷ lệ thành công của gần 400 ca mổ đầu tiên bằng robot Da Vinci Xi đạt mức tối ưu, tỷ lệ mất máu tối thiểu (giảm hơn 70% so với mổ mở), kiểm soát biến chứng sau mổ gần như tuyệt đối, rút ngắn thời gian nằm viện trung bình chỉ còn 3 - 5 ngày (ngắn hơn 0,4 ngày so với mổ nội soi, và ngắn hơn gần 2 ngày so với mổ hở).

Song hành cùng bộ đôi Da Vinci Xi là mạng lưới các “siêu robot” và thiết bị chẩn đoán, điều trị ung thư thuộc nhóm hiện đại hàng đầu thế giới. Nổi bật có robot AI Modus V Synaptive phẫu thuật não - thần kinh cột sống, robot AI CUVIS-Joint thay khớp chủ động hoàn toàn, cùng các hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm tiên tiến.

Bên cạnh đó là siêu máy chụp CT ứng dụng AI hơn 100.000 lát cắt, máy CT 1.975 lát cắt, hệ thống cộng hưởng từ 1.5 - 3 Tesla, cùng các thiết bị siêu âm, xét nghiệm, sinh thiết và giải phẫu bệnh hiện đại. Các công nghệ này hỗ trợ tầm soát, chẩn đoán, đánh giá và phát hiện sớm bệnh cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân ung thư và các bệnh lý phức tạp.

Bệnh viện còn sở hữu hệ thống các máy xạ trị Versa HD hiện đại, thực hiện các kỹ thuật xạ trị cao cấp như điều biến liều, điều biến thể tích, định vị thân, theo dõi khối u theo thời gian thực. Đặc biệt, là hệ thống siêu máy xạ trị ung thư Proton tích hợp AI đầu tiên tại châu Á MEVION S250-FIT trị giá hơn 2.000 tỷ đồng sẽ sớm được đưa vào vận hành, phục vụ người dân.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong đầu tư hệ sinh thái robot phẫu thuật và can thiệp hiện đại, điều trị thành công cho hàng ngàn người bệnh mỗi năm. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chi phí cho một ca đại phẫu robot chỉ dao động từ 5.000 - 8.000 USD (bằng khoảng 1/10 so với Singapore). Đặc biệt từ năm 2026, nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot tại Tâm Anh cũng bắt đầu được bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán một phần chi phí. Đây là nỗ lực rất lớn giúp bình dân hóa giá thành y tế công nghệ cao, mở ra cơ hội bình đẳng tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến thế giới cho bệnh nhân ngay tại Việt Nam.

“Mục tiêu của chúng tôi không dừng ở việc đầu tư thêm robot, mà là xây dựng, phát triển một trung tâm robot phẫu thuật có năng lực điều trị, đào tạo và nghiên cứu hàng đầu khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để người bệnh được thụ hưởng những thành tựu y học tiên tiến ngay trong nước, góp phần đưa y học Việt Nam tiệm cận khu vực và thế giới, đồng thời hạn chế tình trạng ra nước ngoài điều trị”, PGS.TS.BS Trần Quang Bính nhấn mạnh.

Ông Donald 67 tuổi, quốc tịch Canada, hồi phục sau 1 ngày mổ ung thư tuyến tiền liệt bằng robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Đáng chú ý, không chỉ phục vụ tốt số lượng lớn người bệnh trong nước, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang kiến tạo một làn sóng “du lịch y tế ngược” mạnh mẽ khi ngày càng nhiều người nước ngoài đến đây để khám, chữa bệnh, đặc biệt phẫu thuật công nghệ cao.

Hiện nay, kiều bào và người nước ngoài về Việt Nam để đăng ký phẫu thuật robot các loại tại Tâm Anh đã lên đến gần 20% tổng số ca phẫu thuật. Đồng thời, các chuyên gia của Tâm Anh cũng được mời đến các nước trong khu vực để đào tạo, chuyển giao công nghệ phẫu thuật bằng robot và tiếp nhận các bác sĩ quốc tế đến để học về các công nghệ khám chữa bệnh tối tân này.