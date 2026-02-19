BVĐK Tâm Anh chi nghìn tỷ mua 'siêu máy' Proton xạ trị ung thư đầu tiên ở châu Á

(VTC News) -

Chiều 18/2, tại Washington, DC (Mỹ), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao cùng đại diện Bộ Thương mại Mỹ, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Công nghệ Thiết bị Y tế hàng đầu của Mỹ Mevion (Mevion Medical Systems, Inc.) ký Hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất (S250-Fit), hiện đại hàng đầu thế giới, trị giá gần hai nghìn tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký kết. (Ảnh: BV Đa khoa Tâm Anh)

Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết “siêu máy” xạ trị MEVION S250-FIT với kỹ thuật xạ trị Proton được xem là bước tiến quan trọng và đột phá của kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại.

Trước đây, xạ trị Photon với tia X đi xuyên qua cơ thể có thể làm giảm tác dụng xạ trị và nguy cơ tổn thương mô lành quanh đường đi của tia xạ.

Kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được AI phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó, điều chỉnh đường tia xạ “dừng lại đúng chỗ”; AI cũng xác định tập trung mạnh mẽ chùm tia xạ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá huỷ các vùng lân cận. Từ đó, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu nhưng bảo vệ mô lành tốt hơn.

Hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT tích hợp AI thế hệ mới nhất giúp mang đến những ưu điểm vượt trội giúp mở ra cơ hội mới cho người bệnh ung thư có khối u nằm ở vị trí sâu, phức tạp, nhạy cảm (như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...); Bảo vệ tối đa các mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh (như tim, phổi, não bộ…) so với xạ trị tia X truyền thống, ít tác dụng phụ hơn.

Đặc biệt, “Siêu máy xạ trị proton Mevion” giúp người bệnh được trải nghiệm điều trị tích cực hơn khi giảm tối đa thời gian xạ trị, người bệnh có thể ngồi, nằm trong quá trình xạ trị với cảm giác an toàn, thoải mái, dễ chịu hơn.

Xạ trị photon (tia X) đưa liều xạ vào khối u nhưng vẫn có thể “đi xuyên qua” phía sau, có thể gây tổn thương mô lành quanh đường đi của tia; trong khi đó xạ trị proton hiện đại với tia năng lượng biết “dừng đúng chỗ” ngay vị trí khối u để tiêu diệt khối u hiệu quả và an toàn cao. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP - Phó Chủ tịch phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của Hãng Mevion, cho biết ở phiên bản công nghệ mới, cao cấp nhất này, FDA đã chính thức cấp phép sử dụng vào tháng 10/2025 và Bệnh viện Stanford (Mỹ) là đơn vị đầu tiên đặt mua để sử dụng trong điều trị. Với sự tinh vi của công nghệ, số lượng hệ thống máy cung cấp cho thị trường rất khan hiếm.

Với hợp đồng ký kết này, Việt Nam sẽ là nước thứ 2 bên ngoài Mỹ có thể đặt mua hệ thống máy, phần mềm và công nghệ sử dụng ở phiên bản tốt nhất, tương đương với các bệnh viện hàng đầu trên thế giới về điều trị ung thư.

Tại châu Á, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên ký thành công hợp đồng mua "siêu máy” xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất tích hợp AI hiện đại, mở ra cơ hội để người bệnh ung thư Việt Nam dễ dàng tiếp cận phương pháp xạ trị mới nhất của thế giới ở ngay trong nước, được thụ hưởng hiệu quả điều trị vượt trội, chuẩn quốc tế, an toàn và tiết kiệm, kỳ vọng giữ lại một phần trong hàng tỷ USD Mỹ chi phí điều trị ung thư ở nước ngoài của người Việt mỗi năm.

Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được Bệnh viện Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý. (Ảnh: Hãng Mevion)

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - cho biết trong lĩnh vực ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã trang bị đồng bộ nhiều thiết bị, phương pháp hiện đại hàng đầu cho tầm soát, chẩn đoán sớm, chẩn đoán chuyên sâu và điều trị đa mô thức, mang lại hiệu quả vượt trội cho người bệnh, từ điều trị nội khoa, hóa trị với các thuốc thế hệ mới đến xạ trị trúng đích, các kỹ thuật hiện đại khác, đặc biệt là phẫu thuật bằng nhiều loại robot hiện đại hàng đầu.

Tâm Anh cũng tham gia các nghiên cứu phát minh và thử nghiệm lâm sàng nhiều loại thuốc, phương pháp kỹ thuật mới phục vụ khám chữa bệnh trong lĩnh vực này cùng các trung tâm nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới.

“Sự kiện Tâm Anh, Việt Nam và Mevion, Mỹ ký Hợp đồng mua - bán hệ thống xạ trị Proton thế hệ mới MEVION S250-FIT là bước tiến vượt trội trong hành trình y tế Việt Nam tiếp cận, làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực ung thư của Việt Nam, tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tâm Anh trong việc đầu tư lớn, đồng bộ cho khám chữa bệnh nói chung, đặc biệt là lĩnh vực ung bướu nói riêng, phục vụ hàng trăm triệu người dân Việt Nam và khách hàng từ các nước trên thế giới theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn cao”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.