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COVID-19 quay trở lại: Biến thể mới có thực sự đáng lo?
(VTC News) -
WHO đánh giá nguy cơ của biến thể BA.3.2 đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron hiện nay nhưng người dân không chủ quan với COVID-19.
Quỳnh Chi
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