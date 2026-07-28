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COVID-19 quay trở lại: Biến thể mới có thực sự đáng lo?

(VTC News) -

WHO đánh giá nguy cơ của biến thể BA.3.2 đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron hiện nay nhưng người dân không chủ quan với COVID-19.

Quỳnh Chi
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