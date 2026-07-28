Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tài chính

(VTC News) -

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất), xem xét và quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên sau khi ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, HĐND tỉnh bầu bổ sung ông Hoàng Văn Kiên giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI và thôi giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Mai Văn Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Trước đó, ông Mai Văn Quyết có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Ông Hoàng Văn Kiên sinh năm 1973, quê phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, cử nhân Tài chính - Tín dụng.

Ông Hoàng Văn Kiên - tân Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Trước khi được bổ nhiệm, ông Hoàng Văn Kiên từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. Tháng 4/2024, ông được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Sau khi ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình sáp nhập từ ngày 1/7/2025, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cho đến khi được điều động trở lại giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Ngoài công tác nhân sự, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình cũng xem xét, thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách của địa phương, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.