Kiev tấn công UAV quy mô lớn vào Moskva trước cuộc gặp Trump – Zelensky

(VTC News) -

Hiện trường thiệt hại được cho là do UAV tấn công.

Giới chức địa phương cho biết chưa ghi nhận thương vong, song một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại. Trong thông báo đăng trên Telegram ngày 28/7, ông Sobyanin cho biết phần lớn UAV đã bị đánh chặn từ xa, trong đó 81 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận Moskva.

Thống đốc tỉnh Moskva Andrey Vorobyov cho biết một tòa chung cư tại thị trấn Chekhov, cách Moskva khoảng 50 km về phía nam, bị UAV đánh trúng trực tiếp. Lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường và giới chức xác nhận không có thương vong.

Một nhân chứng tên Yulia nói với RT rằng họ bị đánh thức bởi tiếng nổ sau 5h sáng. Theo lời nhân chứng, người dân đã tự dập tắt đám cháy bùng phát ở ban công, trong khi nhiều cửa kính của các tòa nhà lân cận bị vỡ.

Ông Vorobyov cho biết thêm, mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ cũng gây ra nhiều vụ cháy khác trong khu vực, bao gồm đám cháy tại một bãi chứa lốp xe ngoài trời và một ngôi nhà ở làng Vaulovo.

Hiện trường thiệt hại được cho là do UAV tấn công.

Theo RT, đợt tấn công cũng diễn ra trong bối cảnh Ukraine gần đây liên tiếp tập kích các kho hàng của Wildberries – nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga. Kiev cho rằng các cơ sở này lưu trữ linh kiện bị trừng phạt dùng để sản xuất UAV và trang thiết bị cho tiền tuyến, trong khi Moskva bác bỏ cáo buộc, khẳng định Wildberries không tham gia cung ứng cho quân đội.

Để đáp trả các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine, Nga cho biết đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở công nghiệp phục vụ quân sự của Ukraine, trong đó có các nhà máy sản xuất UAV. Theo RT, đợt tập kích mới nhất diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng trong ngày 28/7.

Reuters tuần trước, dẫn lời một nguồn tin Ukraine, cho biết Washington và Kiev đã thảo luận về một đề xuất ngừng bắn trên không để đề xuất với Moskva, như một phần trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang đình trệ. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tỏ ra hoài nghi về thông tin này và nói rằng Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào.

Trong cuộc phỏng vấn cuối tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine có gây ra một số thiệt hại, nhưng cho rằng mức độ không nghiêm trọng và có thể nhanh chóng được khắc phục.