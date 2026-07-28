Trọng tài hiểu sai luật khi phạt thẻ đỏ cầu thủ Thụy Sỹ ở trận thua Argentina

(VTC News) -

Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) - cơ quan ban hành luật bóng đá - xác nhận tổ trọng tài áp dụng sai quy trình VAR khi rút thẻ vàng thứ hai đối với Breel Embolo trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Thụy Sỹ và Argentina. Tiền đạo của đội tuyển Thụy Sỹ đáng lẽ không bị truất quyền thi đấu, dù đúng là hành vi của anh là lỗi xứng đáng nhận thẻ vàng thứ hai.

Theo lý giải của IFAB, trọng tài phạt đúng lỗi nhưng vận dụng sai quy trình trong trường hợp này.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 72, không lâu sau khi Thụy Sỹ gỡ hòa 1-1. Embolo ngã xuống trong pha tranh chấp với tiền vệ Leandro Paredes của Argentina. Ban đầu, trọng tài xác định Paredes phạm lỗi và rút thẻ vàng đối với cầu thủ Argentina. Tuy nhiên, tổ VAR sau đó thông báo rằng Paredes không phạm lỗi.

Embolo (số 7) phản ứng dữ dội và bật khóc sau khi bị trọng tài truất quyền thi đấu. (Ảnh: Reuters)

Sau khi xem lại tình huống, trọng tài thay đổi quyết định, hủy thẻ của Paredes và phạt Embolo vì lỗi giả vờ. Đây là thẻ vàng thứ hai của tiền đạo Thụy Sỹ, đồng nghĩa với việc anh bị truất quyền thi đấu. Argentina tận dụng lợi thế hơn người để thắng 3-1 sau hiệp phụ. Quyết định của trọng tài làm thay đổi đáng kể cục diện trận đấu và khiến phía Thụy Sỹ phản ứng dữ dội.

Theo luật, cầu thủ cố tình ngã vờ đúng là phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, việc trọng tài xử phạt lại không đúng với quy trình trong trường hợp cá biệt này.

Trong thông báo được công bố hôm thứ Hai, IFAB giải thích VAR đã sử dụng không đúng điều khoản liên quan đến trường hợp “nhận diện nhầm cầu thủ”.

Theo quy định hiện hành, VAR chỉ có thể can thiệp để xác định đúng người đã thực hiện hành vi phạm lỗi mà trọng tài quyết định xử phạt. VAR không được phép xem xét lại bản thân hành vi đó rồi thay đổi lỗi từ cầu thủ này sang cầu thủ đối phương.

“Thẻ phạt chỉ có thể được xem xét để xác định cầu thủ đã thực hiện hành vi mà trọng tài quyết định xử phạt. Bản thân hành vi phạm lỗi không thể được xem xét hoặc thay đổi”, IFAB giải thích.

Điều này có nghĩa VAR được quyền sửa quyết định nếu trọng tài đã rút thẻ nhầm người trong cùng đội bóng. Tuy nhiên, tổ VAR không được sử dụng điều khoản “nhận diện nhầm” để kết luận Paredes không phạm lỗi, sau đó chuyển sang phạt Embolo vì giả vờ.

Như vậy, trọng tài không sai khi nhận định Embolo có thể đã giả vờ. Sai sót nằm ở việc VAR không có thẩm quyền can thiệp và đề nghị trọng tài thay đổi quyết định theo quy trình được sử dụng trong tình huống này.

Dù vậy, thông báo của IFAB không kết luận trọng tài cố tình thiên vị Argentina. Cơ quan này chỉ xác nhận tổ trọng tài đã sử dụng một cách hiểu về quy trình VAR chưa được Luật bóng đá cho phép.

IFAB bắt đầu đánh giá lại quy trình VAR từ tháng 3. Những tình huống giống trường hợp của Embolo đang được đưa vào quá trình xem xét, nhằm xác định liệu VAR có nên được phép can thiệp để xử lý các pha giả vờ rõ ràng trong tương lai hay không.

IFAB là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và sửa đổi Luật bóng đá. Thành phần của tổ chức gồm các đại diện do FIFA bổ nhiệm cùng bốn liên đoàn bóng đá Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland. Cơ quan này tổ chức cuộc họp thường niên vào tháng 2 hoặc tháng 3 để thông qua các thay đổi. Những quy định mới sau đó mới được áp dụng tại các giải đấu lớn hoặc từ mùa bóng tiếp theo.