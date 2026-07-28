(VTC News) -

Dự báo thời tiết Thanh Hóa đến Huế hôm nay 28/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ở mức 32-35°C, tạo cảm giác oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời khi thời tiết chuyển xấu.

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay có nhiều điểm tương đồng với khu vực Bắc Trung Bộ. Ban ngày trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C, duy trì cảm giác nóng trong nhiều khu vực.

Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục hoạt động.

Người dân và du khách tại các tỉnh ven biển cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động trong các hoạt động du lịch, đánh bắt và vận tải biển. Khi xuất hiện dông, cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn để tránh nguy cơ sét đánh và gió giật.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 28/7: Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên có mưa

Cao nguyên Trung Bộ mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Khác với khu vực ven biển miền Trung, Cao nguyên Trung Bộ là nơi có diễn biến thời tiết phức tạp nhất trong ngày 28/7.

Dự báo cho thấy khu vực có nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đáng chú ý, một số nơi có thể xảy ra mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp cũng như lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ven sườn dốc.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 20-23°C, có nơi dưới 20°C, mang đến không khí mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29°C, thấp hơn đáng kể so với các tỉnh ven biển miền Trung.

Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh vẫn ở mức cao. Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo thời tiết, đặc biệt nếu sinh sống tại khu vực miền núi hoặc gần các sông, suối.

Cảnh báo mưa lớn và thời tiết nguy hiểm tại miền Trung

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ tiếp tục xuất hiện tại Cao nguyên Trung Bộ, trong khi nhiều địa phương thuộc Trung Bộ vẫn có khả năng xảy ra dông mạnh vào chiều tối và đêm. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Người dân cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố nhà cửa, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, sườn đồi có nguy cơ sạt lở và tuyệt đối không trú mưa dưới cây lớn hoặc gần các công trình không kiên cố khi có dông.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 28/7 cho thấy thời tiết phân hóa giữa các khu vực. Các tỉnh ven biển vẫn có nắng nóng vào ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối, trong khi Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn.

Người dân nên theo dõi sát các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh các hiện tượng cực đoan, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.