Bệnh viện Tâm Anh ghép thận thành công, hoàn thiện điều trị bệnh thận toàn diện

(VTC News) -

Hai ca ghép này thực hiện trong vòng 4 ngày, từ 15/5 đến 19/5, được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội phối hợp thực hiện cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguồn cho từ người hiến sống và cùng huyết thống với hai người bệnh.

Ca ghép đầu tiên được thực hiện cho bệnh nhân Triệu Khắc Quang (25 tuổi, Phú Thọ), người hiến tạng là mẹ ruột. Ca ghép thứ 2 cho bệnh nhân Trịnh Thị Thùy Dương (26 tuổi), người hiến là bố ruột.

Sau ca ghép, chức năng thận ghép và sức khỏe ổn định, đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Hai bệnh nhân ghép thận được xuất viện chiều 1/6.

Ca ghép thận tại Tâm Anh được thực hiện bởi ê kíp gồm các chuyên gia đầu ngành, vận hành quy trình ghép tạng đồng bộ trong hệ thống phòng mổ vô khuẩn hiện đại.

PGS.TS.BS.CKII Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, một trong những chuyên gia ghép thận đầu tiên của Việt Nam, tới nay đã thực hiện thành công hơn 1.500 ca ghép thận phức tạp trong hơn 30 năm công tác, cho biết, để triển khai kỹ thuật ghép thận, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đã đầu tư đồng bộ về nhân lực chất lượng cao, hệ thống kỹ thuật và năng lực vận hành chuyên sâu, công nghệ cao.

Cụ thể, người hiến và người nhận được đánh giá toàn diện, chuyên sâu bằng các hệ thống máy xét nghiệm chuẩn quốc tế và thăm dò với các “siêu máy” chụp CT Somatom Force VB30 (Đức) - thế hệ máy CT hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay.

Hệ thống này cho phép khảo sát chi tiết hệ động mạch, tĩnh mạch và niệu quản của thận với độ phân giải rất cao. Đồng thời, thiết bị công nghệ hiện đại còn giúp bác sĩ loại trừ các nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn. Qua đó xác định mức độ tương thích miễn dịch, chức năng tim mạch - hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng, khả năng dung nạp phẫu thuật, nguy cơ biến chứng cũng như tiên lượng lâu dài sau ghép.

Kế hoạch phẫu thuật được xây dựng chi tiết với 3 thì phẫu thuật: lấy thận - rửa thận và ghép thận; cùng sự tham gia của 4 kíp chuyên biệt: lấy thận người hiến - tưới rửa và bảo quản thận ghép - ghép thận cho người nhận - gây mê hồi sức chuyên sâu.

Các khu vực lấy thận, bảo quản tạng và ghép thận được bố trí trong cùng hệ thống phòng mổ khép kín, vô khuẩn hiện đại, diện tích phòng mổ lớn cho phép các ê-kíp triển khai liên hoàn, không gián đoạn giữa 3 thì phẫu thuật.

Mô hình này giúp rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu lạnh khi quả thận nằm ngoài cơ thể người hiến trước khi được ghép vào người nhận (còn khoảng 1 giờ), giúp tối ưu chất lượng tạng ghép, rút ngắn thời gian hồi phục.

Hai bệnh nhân trẻ suy thận mạn giai đoạn cuối được thực hiện ghép thận với sự hỗ trợ 100% toàn bộ chi phí phẫu thuật từ Hệ thống BVĐK Tâm Anh.

Sự chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn và kỹ thuật, máy móc từ ekip chuyên gia khi triển khai kỹ thuật ghép tạng được thể hiện ở kết quả thành công tốt đẹp với số liệu thực tế ấn tượng: thời gian thiếu máu lạnh trong cuộc ghép được kiểm soát trong chỉ khoảng hơn 1 tiếng, đánh giá ở mức rất tốt, giúp giảm nguy cơ tổn thương thận ghép. Những tín hiệu tích cực đến ngay lập tức: nước tiểu bài tiết ngay sau tái tưới máu, chức năng thận cải thiện tích cực, thận ghép hoạt động tốt.

Sau phẫu thuật và điều trị chuyên sâu, người bệnh được theo dõi tại hệ thống hồi sức tích cực (ICU) hiện đại với hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp và dự phòng, xử trí trong các tình huống nguy kịch, hệ thống CRRT (lọc máu liên tục) giúp kiểm soát nội môi và hỗ trợ chức năng thận, máy thở cao cấp và các thiết bị theo dõi liên tục, giúp kiểm soát chặt chẽ chức năng cơ quan, tối ưu hiệu quả điều trị và nâng cao khả năng hồi phục.

Phòng áp lực dương của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có hệ thống trang thiết bị hiện đại như monitor đa chức năng, hệ thống theo dõi huyết động Uscom và máy truyền dịch tốc độ cao nhằm kiểm soát sát sao từng chỉ số hồi phục của người bệnh. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Hai ca ghép thận này nằm trong chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận chuyên sâu từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước.

PGS.TS.BS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong số ít những cơ sở y tế hội tụ đầy đủ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ghép tạng, cụ thể là ghép thận.

Bộ Y tế thống kê Việt Nam có khoảng 10 triệu người sống chung với bệnh thận mạn tính, trong đó khoảng 30.000 người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận. Hiện có trên 30 bệnh viện được cấp phép ghép thận trên toàn quốc, nhưng phần lớn các ca ghép được thực hiện tại nhóm bệnh viện lớn, tuyến trung ương.

Do đó, việc Tâm Anh làm chủ kỹ thuật ghép thận công nghệ cao đã góp phần gia tăng năng lực điều trị quốc gia ở lĩnh vực chuyên sâu, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ điều trị cao cấp này khi nhu cầu thực tế của người bệnh ngày một gia tăng.

Tâm Anh triển khai kỹ thuật cao cấp như ghép thận đánh dấu sự hoàn thiện năng lực điều trị bệnh thận toàn diện, chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, từ tầm soát công nghệ cao, điều trị nội khoa, lọc máu hiện đại, ghép thận, chăm sóc sau ghép và quản lý bệnh thận lâu dài.

Với người bệnh thận mạn sẽ có thêm lựa chọn điều trị chuẩn quốc tế với chất lượng cao, giảm thời gian chờ đợi được ghép thận. Đặc biệt, bệnh viện triển khai ghép thận theo đúng quy định thanh toán bảo hiểm y tế hiện hành, giúp người bệnh giảm đáng kể gánh nặng chi phí điều trị.