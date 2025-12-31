Trường Đại học Tâm Anh tuyển sinh đầu năm 2027, tập trung y khoa chuyên sâu

(VTC News) -

Ngày 30/12, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Trường Đại học Tâm Anh sẽ được xây dựng tại Bến Lức, Tây Ninh (tỉnh Long An cũ) trên diện tích ban đầu gần 80 nghìn mét vuông, với tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến trên 2.500 tỷ đồng, định hướng phát triển thành đại học đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành liên quan.

Bước đầu, các ngành đào tạo được ưu tiên ở lĩnh vực y dược và các ngành phụ trợ phát triển lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam như ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Marketing…

Phối cảnh Trường Đại học Tâm Anh - nơi đào tạo chuẩn quốc tế, góp phần bổ sung đội ngũ nhân lực có trình độ cao, chuẩn quốc tế không chỉ cho tỉnh Tây Ninh mà cho cả nước. (Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh)

Việc thành lập một trường đại học có năng lực chuyên sâu về đào tạo y khoa như nghiên cứu khoa học, thực hành khám chữa bệnh, tiêm chủng và sản xuất vắc xin, sinh phẩm chất lượng cao… là điểm sáng quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang được Đảng, Chính phủ đặt ra những nhiệm vụ quan trọng về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân toàn diện và chuyên sâu, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tương đương thế giới ngay tại Việt Nam.

Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là hệ thống bệnh viện tư nhân uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu ba bệnh viện đa khoa và hai trung tâm phòng khám đa khoa chuyên sâu, công nghệ cao, mỗi năm tiếp đón hơn 2 triệu lượt khách hàng khám chữa bệnh tại Hà Nội và TP.HCM.

Tâm Anh đang tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa và ung bướu công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới với quy mô 2.000 giường bệnh tại TP.HCM để phục vụ nhu cầu phát triển của “siêu đô thị” duy nhất của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

BVĐK Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại phía Nam triển khai phẫu thuật với Robot Da Vinci Xi thế hệ mới, ứng dụng trong nhiều ca bệnh phức tạp và ung thư thuộc các lĩnh vực Tiết niệu - Thận học, Tiêu hóa, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Sản Phụ khoa... (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện quy tụ hơn 10.000 bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế trình độ cao, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành, giữ vai trò chủ chốt tại các hội chuyên ngành y khoa, đồng thời là giảng viên cao cấp giảng dạy tại nhiều trường đại học y, dược lớn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, tiết niệu - thận học, sản phụ khoa, tiêu hóa, ung thư, nhi khoa, nhãn khoa, xét nghiệm - giải phẫu bệnh, tế bào, nội khoa, ngoại khoa…

Với nền tảng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong khám chữa bệnh, nghiên cứu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu nhiều lợi thế vượt trội để phát triển đào tạo y khoa và các lĩnh vực liên quan trong hệ sinh thái y tế hiện đại.

Ngoài ra, hoạt động đào tạo thực hành y khoa của khối ngành sức khỏe sẽ được diễn ra tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TP.HCM

Với các chuyên ngành về lĩnh vực Dược sẽ được thực hành tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại cũng đang được xây dựng tại Tây Ninh, đồng thời tại các công ty dược phẩm và hệ thống hàng trăm trung tâm tiêm chủng vắc xin VNVC hiện đại trên toàn quốc.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng là đối tác chính thức với nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới như Oxford - Vương quốc Anh, Stanford - Hoa Kỳ và hãng dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, GSK, Sanofi, Pfizer… Do đó, các chương trình đào tạo sẽ cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và hiện đại toàn cầu trong các lĩnh vực.

Trường Đại học Tâm Anh dự kiến tuyển sinh từ đầu năm 2027. Trước đó, Viện Nghiên cứu Tâm Anh phối hợp Đại học Oxford tổ chức Tuần lễ đào tạo chuyên sâu về Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu (22-31/12/2025), đánh dấu hoạt động học thuật chuẩn quốc tế đầu tiên của nhà trường.

Các chuyên gia Oxford - Tâm Anh cùng thực hiện nghi thức khai mạc “Tuần lễ đào tạo chuyên sâu phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh & Đại học Oxford” và gần 100 học viên đầu tiên nhận chứng nhận chuẩn Oxford - Tâm Anh về khóa đào tạo Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu. (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh)

Việc đầu tư xây dựng Trường Đại học Tâm Anh là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực y tế của Việt Nam, góp phần bổ sung đội ngũ nhân lực có trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế không chỉ cho tỉnh Tây Ninh mà cho cả nước. Đồng thời, Trường Đại học Tâm Anh sẽ tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua gắn kết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các dịch vụ liên quan.