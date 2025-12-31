Tổng thống Zelensky bất ngờ tiết lộ Mỹ có thể gửi quân đến Ukraine

(VTC News) -

Quân đội Mỹ hiện diện tại Ukraine?

Hôm 30/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang thảo luận với Washington về khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine như một phần của đảm bảo an ninh, đồng thời đề cập đến điều mà ông gọi là vụ tấn công giả mạo nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Dĩ nhiên, chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với Tổng thống Donald Trump và các đại diện của liên minh phương Tây. Chúng tôi muốn điều đó. Đây sẽ là lập trường mạnh mẽ về đảm bảo an ninh", ông Zelensky chia sẻ với báo chí qua Whatsapp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Zelensky, việc quân đội Mỹ có mặt sẽ là sự tăng cường lớn về an ninh cho Kiev. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề điều động quân đội Mỹ đến Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết Kiev cam kết tiếp tục đàm phán về cách chấm dứt cuộc xung đột quân sự với Nga và ông sẵn sàng gặp ông Putin dưới mọi hình thức, bất chấp sự thiếu tin tưởng mà ông nhấn mạnh vào ngày 29/12.

“Tôi đã nói với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu rằng tôi sẵn sàng cho mọi hình thức gặp gỡ với nhà lãnh đạo Nga. Tôi không sợ bất kỳ hình thức nào...", ông Zelensky nói.

Hôm 28/12, Tổng thống Trump tiết lộ ông và nhà lãnh đạo Ukraine tiến rất gần đến một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, dù vẫn còn nhiều vấn đề về lãnh thổ. Ông Trump tỏ ra thận trọng đối với những bảo đảm an ninh, nhưng nói rằng hai bên đã đạt được khoảng 95% tiến triển và kỳ vọng các nước châu Âu sẽ "đảm nhận phần lớn" trách nhiệm này với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Tương tự, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định hòa bình tại Ukraine có thể đạt được trong vòng vài tuần nhờ các bảo đảm an ninh của Mỹ, dù khả năng thành công "chưa thể chắc chắn 100%".

Đặc sứ Mỹ nghi ngờ về tuyên bố Ukraine tấn công dinh thự Putin

Trong chương trình Varney And Co của Fox Business, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker bày tỏ nghi ngờ về cáo buộc của Nga rằng Ukraine tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin và nói rằng ông muốn xem thông tin tình báo của Mỹ về vụ việc.

“Theo tôi, việc này có vẻ hơi thiếu tế nhị khi Ukraine đang rất muốn đạt được thỏa thuận hòa bình, rồi lại làm điều gì đó bị xem là liều lĩnh hoặc không có lợi”, ông Whitaker nói.

Ngày 29/12, Nga cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Putin ở vùng Novgorod bằng 91 máy bay không người lái tầm xa. Nga cho biết sẽ trả đũa và lập trường đàm phán của nước này sẽ cứng rắn hơn.

Ukraine gọi những cáo buộc của Nga là "lời dối trá" nhằm biện minh cho những cuộc tấn công tiếp theo vào Kiev. Ngoại trưởng Ukraine cũng nhấn mạnh phía Nga không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến vụ tấn công, "vì không có bằng chứng nào cả".

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ không có cơ sở nào để xác nhận cáo buộc của Nga về vụ tấn công nhằm vào nơi ở của ông Putin.

Nhà Trắng từ chối bình luận thêm về vụ việc, sau khi ông Zelensky cho biết đã nêu vấn đề này với ông Trump. Trước đó, ông Trump nói ông Putin đã thông báo cho ông về vụ việc và ông cảm thấy tức giận, đồng thời cho biết sẽ tìm hiểu vụ tấn công này.